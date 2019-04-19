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Культурная афиша Сморгонщины с 22 по 28 апреля
20.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
С 22 по 28 апреля в разных уголках Сморгонского района пройдут концерты, театрализованные представления, подготовленные работниками культуры.
22 апреля:
14.00 - Концертная программа «Пасху радостно встречаем!» (Войстомский сельский клуб).
24 апреля:
14.30 - Конкурсная программа «Маленькая фея» (Вишневский Дом культуры).
26 апреля:
14.30 - Тематическая программа «Чернобыль в нашей памяти», посвящённая Дню Чернобыльской трагедии (Вишневский Дом культуры);
15.00 - Тематическая программа «Помним ради будущего!», посвящённая Дню Чернобыльской трагедии (Жодишковский Дом культуры);
18.00 - Праздничный концерт «Добры дзень, Вялікдзень!» (Кушлянский сельский клуб).
28 апреля:
12.00 - Театрализованное представление «Вялікдзень – свята для кожнай сям’і!» (Жодишковский Дом культуры);
16.00 - Обряд «Валачобнікі» (Залесский Дом культуры);
17.00 - Праздничные посиделки «Пасхальные затеи» (Белковщинский Дом культуры);
19.00 - Пасхальные поздравления «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» (Кревский Дом культуры);
19.00 - Концертная программа «Пришла весна – нам не до сна!» (Синьковский Дом культуры).
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С 22 по 28 апреля в разных уголках Сморгонского района пройдут концерты, театрализованные представления, подготовленные работниками культуры.
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