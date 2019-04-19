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Культурная афиша Сморгонщины с 22 по 28 апреля

20.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

С 22 по 28 апреля в разных уголках Сморгонского района пройдут концерты, театрализованные представления, подготовленные работниками культуры.

22 апреля:

14.00 - Концертная программа «Пасху радостно встречаем!» (Войстомский сельский клуб).

24 апреля:

14.30 - Конкурсная программа «Маленькая фея» (Вишневский Дом культуры).

26 апреля:

14.30 - Тематическая программа «Чернобыль в нашей памяти», посвящённая Дню Чернобыльской трагедии (Вишневский Дом культуры);

15.00 - Тематическая программа «Помним ради будущего!», посвящённая Дню  Чернобыльской трагедии (Жодишковский Дом культуры);

18.00 - Праздничный концерт «Добры дзень, Вялікдзень!» (Кушлянский сельский клуб).

28 апреля:

12.00 - Театрализованное представление «Вялікдзень – свята для кожнай сям’і!» (Жодишковский Дом культуры);

16.00 - Обряд «Валачобнікі» (Залесский Дом культуры);

17.00 - Праздничные посиделки  «Пасхальные затеи» (Белковщинский Дом культуры);

19.00 - Пасхальные поздравления «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» (Кревский Дом культуры);

19.00 - Концертная программа  «Пришла весна – нам не до сна!» (Синьковский Дом культуры).

 
 
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С 22 по 28 апреля в разных уголках Сморгонского района пройдут концерты, театрализованные представления, подготовленные работниками культуры.
 
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