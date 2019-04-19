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Как проходит субботник в филиале «Жодишки»
20.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Работники филиала «Жодишки» во время республиканского субботника убрали территорию возле административного здания, памятника землякам. Также в этот день сельчане покрасили ограду, побелили бордюры, высадили туи.
Соб. кор.
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Работники филиала «Жодишки» во время республиканского субботника убрали территорию возле административного здания, памятника землякам. Также в этот день...
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