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Работники отдела культуры приняли участие в наведении порядка на территории усадьбы Огинского

20.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Парки усадьбы Михала Огинского в Залесье – это отнюдь не малая территория. И её предстояло убрать от прошлогодней листвы, веток и прочего природного мусора. К работам по наведению порядка на территории усадьбы присоединились работники отдела культуры. С расчисткой отведённого им участка женщины быстро справились. Подгребли листву, собрали ветки, вынесли мусор. Теперь пробивающимся к солнцу траве и первоцветам уже ничто не будет мешать.

Работники отдела культуры приняли участие в наведении порядка на территории усадьбы Огинского

Работники отдела культуры приняли участие в наведении порядка на территории усадьбы Огинского

Работники отдела культуры приняли участие в наведении порядка на территории усадьбы Огинского

Работники отдела культуры приняли участие в наведении порядка на территории усадьбы Огинского

Работники отдела культуры приняли участие в наведении порядка на территории усадьбы Огинского


Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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Парки усадьбы Михала Огинского в Залесье – это отнюдь не малая территория. И её предстояло убрать от прошлогодней листвы, веток и прочего природного мусора. К...
 
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