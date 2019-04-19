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Работники отдела культуры приняли участие в наведении порядка на территории усадьбы Огинского
20.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Парки усадьбы Михала Огинского в Залесье – это отнюдь не малая территория. И её предстояло убрать от прошлогодней листвы, веток и прочего природного мусора. К работам по наведению порядка на территории усадьбы присоединились работники отдела культуры. С расчисткой отведённого им участка женщины быстро справились. Подгребли листву, собрали ветки, вынесли мусор. Теперь пробивающимся к солнцу траве и первоцветам уже ничто не будет мешать.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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Парки усадьбы Михала Огинского в Залесье – это отнюдь не малая территория. И её предстояло убрать от прошлогодней листвы, веток и прочего природного мусора. К...
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