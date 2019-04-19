Работники отдела культуры приняли участие в наведении порядка на территории усадьбы Огинского

Источник материала: Светлы шлях

Парки усадьбы Михала Огинского в Залесье – это отнюдь не малая территория. И её предстояло убрать от прошлогодней листвы, веток и прочего природного мусора. К работам по наведению порядка на территории усадьбы присоединились работники отдела культуры. С расчисткой отведённого им участка женщины быстро справились. Подгребли листву, собрали ветки, вынесли мусор. Теперь пробивающимся к солнцу траве и первоцветам уже ничто не будет мешать.