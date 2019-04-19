Белоруски и австралийки сыграли вничью в первый день Кубка Федерации

Источник материала: Аргументы и факты

В австралийском Брисбене стартовал полуфинальный матч Кубка Федерации-2019 между хозяйками и белорусками. Первыми на корт вышли лидер белорусской сборной Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) и австралийка Саманта Стосур (77).

Матч получился непростым для нашей спортсменки. Соболенко допускала большое количество двойных ошибок, а австралийка делала один эйс за другим. Исход противостояния решался в третьем сете. Здесь белоруска действовала более надежно и выиграла матч – 7:5, 5:7, 6:3.

Во втором поединке встречались Виктория Азаренко (61) и лидер австралиек Эшли Барти (9). Первый сет прошел при довольно равной борьбе, исход решался на тай-брейке, где удачливее оказалась Барти. Во второй партии преимущество хозяйки корта было более очевидным. Виктория Азаренко уступила в двух сетах – 6:7 (2:7), 3:6.

Таким образом, после первого игрового дня счет в противостоянии сборных Беларуси и Австралии ничейный – 1:1.

Во второй игровой день первыми на корт выйдут лидеры команд Арина Соболенко и Эшли Барти, затем силами померяются Виктория Азаренко и Саманта Стосур. После этого состоится парный поединок, в котором Вера Лапко и Лидия Морозова сыграют против Эшли Барти и Саманты Стосур.

Отметим, что во второй игровой день капитаны команд могут производить замену. В заявке белорусской команды также присутствует Александра Саснович (35), у австралиек – Дарья Гаврилова (58) и Присцилла Хон (131).

Матчи стартуют в 6.00 по белорусскому времени (в 13.00 по Брисбену). Все поединки планирует показать в прямой трансляции телеканал «Беларусь 5». Также трансляция будет доступна на сайте Белтелерадиокомпании и на канале «Беларусь 5. Интернет».

Напомним, для общей победы одной из команд необходимо выиграть три встречи. Победители противостояния Беларусь – Австралия в ноябре разыграют главный приз с сильнейшим в паре Франция – Румыния.