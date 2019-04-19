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Лукашенко поздравил христиан с Пасхой
Источник материала: Партизан
Ее отмечают католики, протестанты и униаты.
Президент Беларуси поздравил христиан страны с праздником Пасхи. Ее отмечают католики, протестанты и другие христианские конфессии, использующие григорианский календарь.
Александр Лукашенко назвал праздник Воскресения Христова торжеством жизни и добра. В
Александр Лукашенко пожелал христианам здоровья, счастья, успехов, покоя, тепла и уюта в домах и семьях.
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Ее отмечают католики, протестанты и униаты.
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