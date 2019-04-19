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Лукашенко поздравил христиан с Пасхой

20.04.2019 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ее отмечают католики, протестанты и униаты.



Президент Беларуси поздравил христиан страны с праздником Пасхи. Ее отмечают католики, протестанты и другие христианские конфессии, использующие григорианский календарь.
 
Александр Лукашенко назвал праздник Воскресения Христова торжеством жизни и добра. В поздравленииотмечается, что Пасха пробуждает в людях стремление жить по совести, быть милосердными, помогать нуждающимся.

Александр Лукашенко пожелал христианам здоровья, счастья, успехов, покоя, тепла и уюта в домах и семьях.

 
 
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Ее отмечают католики, протестанты и униаты.
 
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