Лукашенко поздравил христиан с Пасхой









Президент Беларуси поздравил христиан страны с праздником Пасхи. Ее отмечают католики, протестанты и другие христианские конфессии, использующие григорианский календарь.

поздравлении отмечается, что Пасха пробуждает в людях стремление жить по совести, быть милосердными, помогать нуждающимся. Александр Лукашенко назвал праздник Воскресения Христова торжеством жизни и добра. Вотмечается, что Пасха пробуждает в людях стремление жить по совести, быть милосердными, помогать нуждающимся.





Александр Лукашенко пожелал христианам здоровья, счастья, успехов, покоя, тепла и уюта в домах и семьях.