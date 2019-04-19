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Дело медиков: в отличие от КГБ Лукашенко не поверил академику-взяточнику, которому друзья «подарили» полмиллиона долларов

20.04.2019 11:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Некоторые страдают: ах, президент пересажал врачей! Сажал и будем сажать за то, что они творят. Это казнокрады, ворюги и взяточники», - сказал Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и парламенту.

Дело медиков: в отличие от КГБ Лукашенко не поверил академику-взяточнику, которому друзья «подарили» полмиллиона долларов
Напомним, что судами уже рассмотрено около десятка коррупционных «дел медиков», но Лукашенко лишь одно так зацепило за живое, что он упомянул его в своем выступлении.

«Это же позорище, когда зашли в гараж и обнаружили склад валюты. И он рассказывает, что ему это кто-то подарил! Привезли в чемоданах валюту, и он спрятал в гараже, где сделал двойную стенку», - с возмущением сказал Лукашенко, не назвав фигуранта, хотя он с ним, возможно, лично знаком.

Вероятно, в данном случае, речь шла о бывшем директоре Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александре Белецком. Из задержанных за взятки он оказался самым маститым: доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки и лауреат госпремии, главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава и врач высшей категории. 

Об аресте Белецкого стало известно летом прошлого года. Как сообщил тогда председатель КГБ Валерий Вакульчик, «Александр Белецкий задержан и заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования со стороны коммерческих структур и своевременную оплату за оказанные услуги. При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка $500 тыс. в эквиваленте».

Несмотря на обнаруженные у академика полмиллиона «зеленых» в уголовном деле Белецкого оказалось всего четыре эпизода. От коммерсантов академик получил две взятки по 1 тыс. евро, одну в 2 тыс. евро и еще одну в $3 тыс. В суде он свою вину полностью признал. Также в суде стало известно, что в ходе обыска в доме Белецкого было найдено наличными свыше $365 тыс. и 65 тыс. евро. 

На вопрос прокурора о природе происхождения этих денег академик ответил: «Я пояснял на следствии… Назвал людей, с кем знаком с 80-го года, как Саша Шакутин [глава холдинга «Амкодор», один из приближенных к президенту бизнесменов]. Вместе учились, с кем-то знаком с 90-х годов. Они показали, я называл суммы, потом их вызвали, там совпало практически все. Потом просил, чтобы взяли мою зарплатную ведомость, родительские квартиры продали, ну и больше вопросов по этому эквиваленту денежных средств, обнаруженных у меня, не возникало».

Помимо Шакутина обвиняемый назвал и других своих друзей, которые ему дарили деньги: Гончаренко, Варфаломеев, Стасюлевич и Шумский. «С Сашей Шакутиным вместе учились, вместе работать начинали, дружили семьями. Последние 20 лет он финансировал и часто помогал. Близкие родственники практически, он обеспеченный богатый человек, это все знают. Валера Шумский владелец двух нефтеперерабатывающих заводов в Саратовской области. Знакомы давно, дружим семьями, одолжил мне $140 тыс. на покупку дома, в котором сейчас сын живет. На 50 лет подарили мне много»,-- сказал в суде Белецкий. 

Следствие по делу вел КГБ, которому пришлось поверить в «подарки друзей». А вот президент не поверил, что такое возможно. По слухам, именно Белецкий оперировал травмированное колено Александра Лукашенко.


Напомним, 15 февраля Минский горсуд признал академика Белецкого виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с конфискацией всего имущества. В доход государства суд решил обратить: автомобиль BMW, гараж и машино-место, $15 тыс. облигациями «Беларусбанка», квартиру в Минске на ул. Корж-Саблина и дом в поселке Ратомка, где были найдены «подарки» друзей в наличных, и $126,6 тыс. на валютных счетах в белорусских банках.

По словам Лукашенко, «на очереди еще сотня человек». Ранее председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил журналистам, что задержания по «делу медиков» продолжаются, недавно под стражу были взяты несколько предпринимателей. В мае в суды направят уголовные дела в отношении 21 обвиняемого. Возможно, в их числе будет и бывший директор УП «Белмедтехника» Александр Шарак. По сообщению КГБ, при обыске в его гараже обнаружили свыше $620 тыс. в эквиваленте. Тоже друзья подарили?
 


 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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«Некоторые страдают: ах, президент пересажал врачей! Сажал и будем сажать за то, что они творят. Это казнокрады, ворюги и взяточники», - сказал Александр Лукашенко во...
 
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