В Беларуси хотят запретить одноразовую упаковку

ecoidea.by Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, такую меру хотят распространить на все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), внеся некоторые изменения в соответствующие техрегламенты. Это инициатива нашей страны, пишет





Специалисты считают, что новая упаковка должна быть такой, чтобы её легко можно было переработать, а простому потребителю – без сомнения отправить в один из контейнеров для раздельного сбора отходов. То есть в идеале упаковка должна производиться из стекла, металла, бумаги.









Одноразовая посуда не перерабатывается в Беларуси. Фото greengo.minsk





– Нужно сокращать количество отходов, для переработки которых в Беларуси нет технологий, – отметил замминистра. – Предлагаем также установить ограничения по производству из первичного сырья отдельных видов непродовольственных товаров. То есть для производства пакетов, мешков, контейнеров обязать использовать только вторсырьё.





Ещё одним важным компонентом, который нужно усиливать в стране, представитель Минприроды назвал информирование населения. Нужно учить население не образовывать отходы, то есть изначально выбирать многоразовые товары.





Просветительская работа позволяет людям понять выгоду, которую они получат для здоровья, кошелька и окружающей их среды от сокращения количества отходов в повседневной жизни. Хорошим примером такой работы стал недавно запущенный проект «Zawtra», который включает мультимедийную историю про предотвращение отходов и передвижную выставку. За несколько дней работы выставка привлекла несколько сотен минчан.









– Центр экологических решений полностью поддерживает предложение как для Беларуси, так и для остальных стран ЕАЭС. Важно также, что это предложение озвучено на высоком государственном уровне, – комментирует директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. – Учитывая, что процесс согласование регламентов в ЕАЭС очень длительный, нужно, чтобы некоторые меры по ограничению использования одноразовых и неперерабатываемых товаров и упаковки Беларусь можно было бы внедрять уже в ближайшем будущем.