Гуайдо объявил о начале финальной фазы по отстранению Мадуро от власти

Хуан Гуайдо и его сторонники, 19 апреля 2019 года

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал сограждан 1 мая присоединиться к массовой акции протеста против главы южноамериканской страны Николаса Мадуро, пишет

На выступлении перед своими сторонниками в Каракасе 35-летний политик назвал планируемое мероприятие крупнейшим в истории маршем, участники которого потребуют окончания узурпации Мадуро.

"1 мая мы начнём финальную фазу операции "Свобода", – написал Гуайдо в Twitter.

Оппозиция ожидает, что на улицы Каракаса выйдет рекордное количество людей, которые своми волеизъявлеянием отстранят от власти действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.





Почти 89% жителей Венесуэлы признались, что желают, чтобы президент Николас Мадуро сложил с себя полномочия главы государства.





Ситуация в Венесуэле остаётся напряжённой. 3 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом. Легитимность Гуайдо признали большинство стран Латинской Америки, США, Канада и ряд государств-членов ЕС. Поддержку Николасу Мадуро, в январе заступившему на второй президентский срок, выразили Россия, Китай, Турция, Иран, Куба.









Ранее в стране протестующие сожгли памятник бывшему президенту страны Уго Чавесу в городе Сан-Феликс в штате Боливар.





Антиправительственные марши в разных городах Венесуэлы начались в ночь на 23 января. Сторонники действующего президента страны Николаса Мадуро в свою очередь проводят манифесты в его поддержку.





22 января 2019 года в столице Венесуэлы Каракасе провалилась попытка военного мятежа. Как сообщают местная полиция и неправительственные организации, в ходе демонстраций в ночь на среду погибли как минимум четыре человека. Власти страны сообщили об аресте 27 человек по делу о попытке восстания.