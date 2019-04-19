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«Транснефть» обещает решить проблему качества нефти к началу следующей недели
Источник материала: Партизан
Представители компании готовы встретиться с белорусской стороной для обсуждений.
«По нашим прогнозам, ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели», – заявил
Он сообщил, что руководство «Транснефти» поддерживает постоянный контакт со специалистами «Гомельтранснефть Дружбы», руководством «Белнефтехима» и беларусских НПЗ.
«Мы готовы встречаться с нашими беларусскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию. Компания ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника «загрязнения»», – заявил Дёмин.
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышает допустимое, что может привести к нарушению технологических режимов работы нефтеперерабатывающих заводов. «Белнефтехим» оценивает потери беларусской стороны от ухудшения качества нефти.
Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в присутствии представителя российского ПАО «Транснефть» произвели отбор проб из нефтепровода «Дружба». «Белнефтехим» запросил официальную встречу с «Транснефтью».
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Представители компании готовы встретиться с белорусской стороной для обсуждений.
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