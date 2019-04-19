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В Испании сказку "Красная шапочка" назвали сексистской и изъяли из школ

20.04.2019 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под чистку попали около 200 детских книг.



В Барселоне администрации школ начали борьбу с детскими книгами, которые содержат признаки скрытого сексизма и пропагандируют гендерные стереотипы, пишет The Guardian.

Одно из учебных учреждений города исключило из своей библиотеки около 200 различных книг, включая "Красную шапочку" и "Легенду о Святом Георгие". Проверку провели члены "Ассоциации пространства и досуга". Они проанализировали действия всех персонажей. В результате, по их мнению, 30% всех книг, которые находились на полках школьной библиотеки, оказались сексистскими и не имеют педагогической ценности.

По словам организаторов тотальной чистки, сказки формируют отношение детей к тем или иным вещам и напрямую влияют на отношения мальчиков к девочкам для определения их ролей в обществе.

"Очень важно, какие книги читают наши дети, потому что традиционная литература иллюстрирует гендерные стереотипы, и хорошо бы иметь книги, которые их сломают", – сказал глава родительского комитета одного из учебных заведений Элсель Клюзелла.


 
 
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