ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отключение от SWIFT: Россия готовится к худшему

20.04.2019 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Задача по снижению потерь от санкций США для РФ невыполнима.

Россия несет потери от санкций США. Одна из угроз для РФ со стороны Америки — отключение от системы международных расчетов SWIFT. Вероятность такого сценария сохраняется, говорят эксперты. При этом они констатируют, что задача по дедолларизации российской экономики в нынешних условиях невыполнима, пишетgazeta.ru.

Российская платежная система все меньше зависит от международной инфраструктуры, радуются чиновники. Так, с 2016 по 2018 год количество совершаемых через сервисы отечественной платежной системы операций выросло с 25 до 54%, заявила Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России, выступая на конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация».

Отключение России от системы международных расчетов SWIFT — одна из мер, которую предусматривает новый пакет санкций против России. Угроза эта вполне реальная. Случаи по отключению отдельных стран от сервисов SWIFT уже были. Например, в 2017 году эта мера была применена в отношении Северной Кореи, а ранее, в 2012 году, от сервисов SWIFT был отключен Иран.

Основанием для отключения в обоих случаях послужила специальная резолюция ООН. Выполняя эту директиву, исполнительный орган SWIFT произвел отключения банков этих стран от системы проведения платежей.


При этом почти за пять лет, в течение которых Россия находится под санкциями со стороны Госдепа США, в нашей стране была построена система внутренних платежей компаний и физических лиц, была создана национальная система платежных карт, в которой работает российская карточка «Мир». И ее уже даже начали принимать за границей.

«Сегодня возможность официального отключения России также существует, хотя я оцениваю вероятность этого шага как очень низкую. Россия показывает большой объем операций через систему SWIFT, РФ входит в двадцатку крупнейших пользователей», — заявил «Газета.Ru» заместитель председателя подкомитета по платежным системам и информационной безопасности Торгово-Промышленной палаты Тимур Аитов.

Так, по его словам, российский трафик SWIFT растет быстрее, чем у иных участников системы. Кроме того, при отключении ухудшается репутация SWIFT как международной организации.

«Но вероятность отключения России от платежей всего внешнего мира далеко не нулевая», — признает Тимур Аитов.

Так, последний случай ведения санкций против российского — венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк» четко дает нам понять, что российские компании-провайдеры под угрозой того, что С введут санкции против них, напомнил Тимур Аитов.

Напомним, «Еврофинанс Моснарбанк» попал под американские санкции за связь с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, против которой ранее минюст США ввел ограничительные меры. Приостановка членства «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах Visa и MasterCard повлекла за собой блокировку карт Visa и MasterCard, выпущенных этим банком как за границей, так и на территории РФ.

При этом, по словам Тимура Аитова, возможен также вариант не отключения России от системы международных расчетов, а вариант «мягкого саботажа», который будет заключаться в том, что работа ключевых систем будет замедляться.

В итоге платежи будут обрабатываться не в автоматическом, а в ручном режиме и расчеты будут проходить очень долго.

«Сейчас уже очень тяжело представить, что какой-то расчет может «зависнуть» на три для или на целую неделю, хотя еще лет 15 назад популярна была такая поговорка — «ваши деньги в пути». А сегодня мы уже привыкли к тому, что даже деньги с карты на карту в любой точке России переводятся мгновенно», — шутит Тимур Аитов.

При этом выполнить другую амбициозную задачу — по дедолларизации российской экономики — будет сложно, признают эксперты.

«За последние полгода появился ряд новых тенденций, некоторые из которых немного настораживают. Практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов. В первом квартале 2019 года прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным и составил около $11 млрд, из них $5,8 млрд приходится на юридические лица и $5,5 млрд на физические лица», — заявляла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на форуме «Казначейство-2019».


При этом ЦБ даже допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам.

По словам аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, Банк России проявляет обеспокоенность разворотом тренда дедолларизации российской экономики.

«Доля средств клиентов в валюте в совокупных пассивах банков в феврале достигла уровня 18,4%, превысив средний уровень 2018 года в 18%. Основной вклад в рост данного показателя внесли увеличившиеся объемы валютных средств организаций на расчетных и прочих счетах, а также объемы валютных вкладов физически лиц», — поясняет он.

По его словам, действия как корпоративного сектора, так и физических лиц вызваны опасениями за устойчивость российской валюты и рублевых активов в целом.

«Банку России в ближайшей перспективе вряд ли удастся «исправить» неготовность российской экономики к реальным процессам дедолларизации», — говорит Покатович.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задача по снижению потерь от санкций США для РФ невыполнима.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Зеленский. Послесловие к дебатам. «Слуга народа», похоже, вляпался
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика