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Президент - о молодежи: «Не хватает посуду мыть, как на Западе». Сколько у нас безработных до 30 лет
Источник материала: Tut.by
Проблему безработицы среди молодежи 19 апреля
В Беларуси в 2018 году молодежная безработица (население в возрасте от 16 до 30 лет) составляла 6,6%, сообщают в Минтруда. Отметим, что это данные по методологии Международной организации труда.
При этом в среднем по стране уровень безработицы среди белорусов от 15 до 74 лет составлял в 2018 году 4,8% — 244,9 тысячи человек. Годом ранее этот показатель составлял 5,6% или 293,4 тысячи человек.
«Следует отметить, что уровень безработицы без учета учащихся, студентов и пенсионеров в 2018 году составил 4,1 процента (208 тыс. человек) против 5 процентов в 2017 году (258 тыс. человек). Таким образом, количество безработных сократилось почти на 50 тыс. человек», — уточняют в Минтруда.
В октябре-декабре 2018 года выше всего уровень фактической безработицы в Беларуси
Уровень безработицы среди тех, кому от 25 до 29 лет, вырос до 4,8% (в третьем квартале было — 3,7%), от 30 до 34 лет — до 5,5% (было — 3,2%), от 35 до 39 лет — до 3,8% (было — 3,5%). При этом в целом по стране фактическая безработица составляла в четвертом квартале прошлого года 4,8% от численности рабочей силы.
Молодежная безработица в 2017 году составляла 7,2%.
Сегодня в Беларуси сободны более 81 тысяч рабочих мест. При этом этом
Больше всего вакансий — для рабочих.
«Наблюдается высокий спрос на работников по рабочим профессиям — 61,8 процента от общего числа вакансий, —
На начало апреля для рабочих
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Президент - о молодежи: «Не хватает посуду мыть, как на Западе». Сколько у нас безработных до 30 лет
Сколько сейчас белорусов до 30 лет испытывают проблемы с трудоустройством?
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