Президент - о молодежи: «Не хватает посуду мыть, как на Западе». Сколько у нас безработных до 30 лет

Источник материала: Tut.by

Проблему безработицы среди молодежи 19 апреля затронул Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию. «В стабильной, нормальной стране, где можно работать, что еще надо для молодежи? Не хватает посуду мыть, как на Западе, куда там некоторые уезжают — пожалуйста. Можем организовать. Школа впереди. Вот будут II Европейские игры. Начинайте мыть», — заявил президент. Сколько сейчас белорусов до 30 лет испытывают проблемы с трудоустройством?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Беларуси в 2018 году молодежная безработица (население в возрасте от 16 до 30 лет) составляла 6,6%, сообщают в Минтруда. Отметим, что это данные по методологии Международной организации труда.

При этом в среднем по стране уровень безработицы среди белорусов от 15 до 74 лет составлял в 2018 году 4,8% — 244,9 тысячи человек. Годом ранее этот показатель составлял 5,6% или 293,4 тысячи человек.

«Следует отметить, что уровень безработицы без учета учащихся, студентов и пенсионеров в 2018 году составил 4,1 процента (208 тыс. человек) против 5 процентов в 2017 году (258 тыс. человек). Таким образом, количество безработных сократилось почти на 50 тыс. человек», — уточняют в Минтруда.

В октябре-декабре 2018 года выше всего уровень фактической безработицы в Беларуси был как раз среди молодежи: в возрасте 15−19 лет этот показатель в октябре — декабре прошлого года составлял 17,1% (в третьем квартале — 21,4%), в возрасте 20−24 лет — 9,1% (было — 9,5%).

Уровень безработицы среди тех, кому от 25 до 29 лет, вырос до 4,8% (в третьем квартале было — 3,7%), от 30 до 34 лет — до 5,5% (было — 3,2%), от 35 до 39 лет — до 3,8% (было — 3,5%). При этом в целом по стране фактическая безработица составляла в четвертом квартале прошлого года 4,8% от численности рабочей силы.

Молодежная безработица в 2017 году составляла 7,2%.

Сегодня в Беларуси сободны более 81 тысяч рабочих мест. При этом этом около половины из них — с зарплатой до 480 рублей. Это данные с учетмо вакансий на неполную ставку.

Больше всего вакансий — для рабочих.

«Наблюдается высокий спрос на работников по рабочим профессиям — 61,8 процента от общего числа вакансий, — отмечали ранее в Минтруда. — Лидерами по востребованности у нанимателя являются такие профессии, как швея, водитель автомобиля, станочник деревообрабатывающих станков, каменщик, электрогазосварщик, тракторист, слесарь-сантехник».

На начало апреля для рабочих было 62,7% от общего числа вакансий.