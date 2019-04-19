Легковушка сбила четырех девушек на переходе в Бресте

За рулем «Фиата» была брестчанка 1978 года рождения. Она ехала по улице Московской в направлении Партизанского проспекта.

На регулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на четырех девушек, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГАИ УВД облисполкома Наталью Милюкову.

По словам водителя, у авто отказали тормоза. После оказания первой медицинской помощи двух девушек отпустили домой, двух госпитализировали.

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