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Легковушка сбила четырех девушек на переходе в Бресте
20.04.2019 11:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
За рулем «Фиата» была брестчанка 1978 года рождения. Она ехала по улице Московской в направлении Партизанского проспекта.
На регулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на четырех девушек, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает
По словам водителя, у авто отказали тормоза. После оказания первой медицинской помощи двух девушек отпустили домой, двух госпитализировали.
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Авария произошла в районе технического университета 19 апреля днем.
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