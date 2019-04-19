ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легковушка сбила четырех девушек на переходе в Бресте

20.04.2019 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Легковушка сбила четырех девушек на переходе в Бресте
Фото из открытых источников

За рулем «Фиата» была брестчанка 1978 года рождения. Она ехала по улице Московской в направлении Партизанского проспекта. 

На регулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на четырех девушек, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГАИ УВД облисполкома Наталью Милюкову.  

По словам водителя, у авто отказали тормоза. После оказания первой медицинской помощи двух девушек отпустили домой, двух госпитализировали.

Легковушка сбила четырех девушек на переходе в Бресте
В Толочине пьяный водитель «Жигулей» протаранил телегу и скрылся
Подробнее
  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла в районе технического университета 19 апреля днем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика