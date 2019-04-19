Россия примет участие в восстановлении экономики Сирии

Источник материала: Интерфакс

Вице-премьер Юрий Борисов и президент Сирии Башар Асад провели переговоры по вопросам российской помощи в восстановлении экономики Сирии.

Сирийский лидер выразил надежду, что двусторонние договоренности в этой сфере будут выполнены.

"В течение последних четырех месяцев обсуждали многое, что начало реализовываться. В ходе этого визита обсудим некоторые детали, иногда эти детали очень важны. Я надеюсь, что все запланированные на прошлой встрече договоренности будут реализованы", - сказал на встрече Б.Асад.

Со своей стороны Ю.Борисов выразил уверенность в успешности усилий по восстановлению сирийской экономики.

"Мы после нашей декабрьской встречи действуем в рамках достигнутых договоренностей и пока не видим срывов запланированных мероприятий. Убежден, что все наши усилия, направленные на восстановление экономики Сирии, станут успешными", - сказал он.

Как сообщили ранее в аппарате вице-премьера, после встречи с Б.Асадом у российского вице-премьера запланирована встреча с зампредом совета министров Сирии, министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом, председателем сирийской части двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Валидом Муаллемом, а также с министром по делам президентства Сирии Мухаммадом Аззамом.

В декабре в ходе заседания российско-сирийской межправкомиссии, которую с российской стороны возглавляет Ю.Борисов, страны заключили ряд коммерческих соглашений в сфере разведки и добычи углеводородов на территории Сирии. Помимо того, были подписаны меморандум о взаимопонимании между минпромторгами двух стран, рамочное соглашение, парафировано соглашение в области жилищного строительства и общественных работ, меморандум о взаимопонимании между деловыми советами.