ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Гуцериев сдал в аренду Белавиа вертолет в "белорусской ливрее"

20.04.2019 11:04 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Вертолет AgustaWestland AW139 в цветах белорусского флага, приобретенный Славкалием, передан в аренду компании Белавиа. Об этом журналистам рассказал председатель Совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев, сообщает sputnik.by.

"Его может взять в аренду абсолютно любой гражданин, бизнесмен, чиновник, начиная высших должностных лиц государства. Премьер-министр, к примеру", - цитирует бизнесмена агентство.

М.Гуцериев добавил, что сам также будет пользоваться вертолетом. "Я бизнесмен, я должен быстро передвигаться. Вертолетом удобно. Вот сейчас мы реализуем масштабный проект в Любани по строительству Нежинского ГОКа, туда нужно летать. И не только туда. Он будет использоваться и в Беларуси, и в России".

На вопрос об окраске вертолета, он отметил: "А в какие же цвета он должен быть окрашен, если вертолет белорусский?"    

Стоимость вертолета составляет 14 миллионов долларов. "Надеюсь, он когда-нибудь себя окупит", резюмировал бизнесмен.

Как ранее сообщали СМИ, вертолет с "белорусской ливреей" прибыл из Италии в Минск в феврале этого года. Как говорилось в сообщениях, AgustaWestland AW139 сделал круг над Острошицким Городком, где находится одна из резиденций Александра Лукашенко. 

М.Гуцериев во время беседы с журналистами также назвал контрпродуктивной ситуацию, когда появляется информация, вредящая деловому имиджу бизнесмена, который является "верным инвестором" в экономику Беларуси. Он отметил: "за двадцать лет я не вывел ни одного доллара из Беларуси, только инвестирую".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вертолет AgustaWestland AW139 в цветах белорусского флага, приобретенный Славкалием, передан в аренду компании Белавиа.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦСКА вручили золотые медали с лентами прошлогоднего сезона. КХЛ объяснила курьез
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика