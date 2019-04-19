Источник материала: Интерфакс

Вертолет AgustaWestland AW139 в цветах белорусского флага, приобретенный Славкалием, передан в аренду компании Белавиа. Об этом журналистам рассказал председатель Совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев, сообщает sputnik.by .

"Его может взять в аренду абсолютно любой гражданин, бизнесмен, чиновник, начиная высших должностных лиц государства. Премьер-министр, к примеру", - цитирует бизнесмена агентство.

М.Гуцериев добавил, что сам также будет пользоваться вертолетом. "Я бизнесмен, я должен быстро передвигаться. Вертолетом удобно. Вот сейчас мы реализуем масштабный проект в Любани по строительству Нежинского ГОКа, туда нужно летать. И не только туда. Он будет использоваться и в Беларуси, и в России".

На вопрос об окраске вертолета, он отметил: "А в какие же цвета он должен быть окрашен, если вертолет белорусский?"

Стоимость вертолета составляет 14 миллионов долларов. "Надеюсь, он когда-нибудь себя окупит", резюмировал бизнесмен.

Как ранее сообщали СМИ, вертолет с "белорусской ливреей" прибыл из Италии в Минск в феврале этого года. Как говорилось в сообщениях, AgustaWestland AW139 сделал круг над Острошицким Городком, где находится одна из резиденций Александра Лукашенко.

М.Гуцериев во время беседы с журналистами также назвал контрпродуктивной ситуацию, когда появляется информация, вредящая деловому имиджу бизнесмена, который является "верным инвестором" в экономику Беларуси. Он отметил: "за двадцать лет я не вывел ни одного доллара из Беларуси, только инвестирую".