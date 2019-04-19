Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко в день республиканского субботника работает на посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", сообщила пресс-служба главы государства.

В пресс-службе пояснили, что в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков планируется высадить 75 дубов в месте расположения основной экспозиции экскурсионного маршрута по дотам Минского укрепрайона. Будут также высажены 30 сосен в честь 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.

Символично, что при строительстве комплекса в свое время были найдены останки 75 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, отмечают в пресс-службе.

Главе государства также доложат о ходе развития комплекса и организации новых экспозиций.