Автомобили в «Большом яблоке»: премьеры автосалона в Нью-Йорке 2019

Источник материала: Tut.by

Практически день спустя после открытия Шанхайского мотор-шоу в другой части света начала работу еще одна крупнейшая и авторитетная в индустрии выставка — автосалон в Нью-Йорке. После автошоу NAIAS в Детройте это вторая по значимости и своему размаху автомобильная выставка Америки.

А здесь, в Америке, все пока по-старому? Или не все? Еще лет 10 назад на стендах выставочного центра Якоба Явитца доминировали любимчики местной публики — полноразмерные SUV, траки и спорткары с многолитровыми моторами, которые, впрочем, есть и сейчас. Но уже в меньшем количестве. Лет 10 назад Америка уступила Китаю, став авторынком «номер два». Рекордным для США стал 2016 год, когда было продано 17,55 миллионов новых автомобилей — цифра немаленькая, но в КНР в прошлом году, несмотря на некоторое падение продаж, покупателей нашли без малого на 10 миллионов машин больше. Фактически уже сейчас Китай диктует моду в автопроме, и компании вынуждены подстраиваться. Где весь староамериканский шарм — Cadillac, Chrysler и Chevrolet как символы роскоши и свободы? Как где — год ведь на дворе 2019-ый! Производители берут на вооружение модульные платформы, унификацию, безликость и бедж-инжиниринг.



Lincoln Corsair



Lincoln Corsair

Так, представленный в Нью-Йорке компактный «паркетник» Lincoln Corsair не что иное, как технический близнец Ford Escape нового поколения (он же Kuga в Европе), но выполненный в духе современных кроссоверов люксовой марки. Новинка приходит на смену MKC, доселе самого компактного кроссовера в ряду Lincoln и первое время будет предлагаться с двумя турбированными моторами на выбор — двухлитровой «четверкой» мощностью 253 лошадиные силы и более мощным EcoBoost, при объеме 2,3 л развивающим 284 силы. В пару им полагается 8-ступенчатый «автомат». Запланирована и гибридная установка.



​ Lincoln Corsair ​

У топ-версии Corsair в оснащении будут цифровая приборка с 12,3-дюймовым экраном, панорамная крыша, кожаные сиденья с 24 электрорегулировками и атмосферная подсветка.



Cadillac CT5



Cadillac CT5

Еще одна большая американская премьера — это новый седан Cadillac CT5, первые фотографии которого были обнародованы еще в марте. Теперь известны все подробности — в длину CT5 достигает 4,92 м, колесная база равна 2,94 м, а моторная гамма включает два бензиновых турбомотора. Это двухлитровая «четверка», развивающая 237 л.с. и 350 Нм момента и V6 объемом 3 л (335 л.с. и 542 Нм). В трансмиссии — 10-ступенчатый «автомат» и задний или полный привод с четырьмя ездовыми режимами.



Cadillac CT5

В списке базового оборудования CT5 — дистанционный запуск двигателя, ионизатор воздуха в салоне, передние сиденья с функцией массажа спины, а также системы предупреждения о столкновении с движущимся впереди автомобилем и экстренного торможения. Цены в США будут начинаться примерно от 46 тысяч долларов.



Genesis Mint



Genesis Mint

Берегись, Mini! Кажется, таким неформальным девизом руководствовались создатели шоу-кара Mint из европейской, американской и корейской дизайнерских студий бренда Genesis — люксового отделения Hyundai, пока известного своими большими седанами. Посыл этой приземистой машины с короткими свесами ясен — компания изучает возможности расширить свое присутствие на рынке за счет компактной городской модели в духе Mini. Никаких технических характеристик концепта Genesis обнародовано не было — известно, что передвигается он на электротяге и на одной зарядке способен преодолеть до 320 км. В серийное производство нечто подобное Genesis может запустить через три-четыре года.



Hyundai Venue



Hyundai Venue

«Место, где хочется быть на пути к конечной точке своего путешествия», — так в Hyundai говорят о своем самом маленьком кроссовере в гамме, имя которому Venue. Удивительно, что машинку длиной всего 4 м корейцы предложили именно американцам, а не европейцам, где в городских «паркетниках» души не чают. Впрочем, в Старом свете уже есть Kona, а у нас Creta — но обе эти машины крупнее Venue. Также новый кроссовер будет продаваться и в Индии, где уже озвучили гамму доступных агрегатов — это 1,2-литровая атмосферная «четверка» (83 л.с.), трехцилиндровый литровый турбомотор (120 л.с.) и 90-сильный дизель 1.4. Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика», но в пару самому мощному мотору можно заказать 7-ступенчатый «робот». В Штатах Venue будет предлагаться с бензиновым мотором 1.6, характеристики которого пока неизвестны.



Kia Habaniro



Kia Habaniro

А вот Kia в Нью-Йорке по-настоящему смогла «выделиться из толпы» — со своим экспериментальным Habaniro. Вот уж где, как говорят американцы, «really funky» — у машины четыре подъемных двери и вычурный облик с расставленными по углам кузова колесами, что делает 4,43-метровый шоу-кара визуально шире. Привод — электрический полный: на каждой оси у Habaniro по одному электромотору. Заявленный запас хода — более 480 км, также концепт оснащен системой автопилотирования пятого уровня (то есть полностью автономным управлением).



Kia Habaniro

К слову, для обозначения сути Habaniro в Kia придумали даже отдельный термин ECEV, который можно определить как «электромобиль для всего на свете» («Everything Car»). Но на деле все прозаичнее — не исключено, что в схожем ключе будет оформлена внешность кроссовера Niro нового поколения, который ожидается в 2021 году.



Mercedes-AMG GLC 63



Mercedes-AMG GLC 63 Coupe

Целой россыпью новинок порадовала американцев Mercedes, о многих из которых AUTO.TUT.BY уже рассказывал. Во-первых, это новое поколение флагманского SUV GLS , во-вторых, обновленный кроссовер GLC Coupe , компанию которому составили «подзаряженные» версии «паркетников» с шильдиками AMG — GLC 63 и GLC 63 S на пару с соответствующими вариантами Coupe. Все они располагают четырехлитровым V8 Biturbo с двумя вариантами форсировки — 476 л.с. и 650 Нм крутящего момента и 510 л.с./700 Нм у S-версий, которые первую «сотню» разменивают за 3,8 секунды.



Mercedes-AMG CLA 35

И это еще не все «разогретые» Mercedes. Кроме седана AMG A35 на стенде красовалась родственная «четырехдверка» AMG CLA 35 с такой же технической начинкой — 306-сильной турбо-«четверкой» 2.0, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом.



Nissan Versa



Nissan Versa

Компания Nissan привезла в Нью-Йорк новый седан Versa, внешность которого изменена в соответствии с нынешним дизайнерским почерком марки — теперь автомобиль смотрится словно уменьшенная в габаритах Altima. Двигатель Versa — 1,6-литровая «четверка» с отдачей 124 лошадиные силы, что на 13 «лошадок» больше, чем у предшественника. В пару ей полагаются 5-ступенчатая «механика» или вариатор. У американских дилеров новый компактный седан появится летом.



Subaru Outback



Subaru Outback

На стенде Subaru — «приподнятый» (с 22 см дорожного просвета) универсал Outback нового поколения . Внешне автомобиль изменился не так уж и сильно, словно перед нами основательный рестайлинг прежней модели, но в основе лежит новая унифицированная платформа SGP, на которой, собственно, созданы все последние Subaru — от компактной Impreza до большого SUV Ascent.



Subaru Outback

Базовым для 4,86-метрового универсала является 2,5-литровый «оппозитник», развивающий 185 лошадиных сил, под капотом топ-версии — также четырехцилиндровый агрегат, но чуть меньшего объема (2,4 л) и с турбонаддувом (264 силы). По идее, до рынка ТС новый Outback должен добраться вскоре после рыночного дебюта в США, который запланирован на эту осень.



Volkswagen Atlas Basecamp Concept



Volkswagen Atlas Basecamp Concept

Volkswagen представил в Нью-Йорке шоу-кар, дающий представление о том, какой могла бы быть подготовленная к внедорожным вылазкам модификация семиместного кроссовера Atlas, продающегося у нас под именем Teramont. По сравнению с серийной моделью дорожный просвет у Atlas Basecamp Concept без малого на 4 см больше, из прочих особенностей — внедорожные шины размерностью 265/70 и экспедиционный багажник на крыше с креплениями для горных велосипедов и дополнительной светодиодной «люстрой» освещения. К слову, на фирменных фотографиях такой Atlas тянет за собой компактный прицепной автодом Hive EX. За движение Atlas Basecamp Concept отвечает 280-сильный VR6 объемом 3,6 л в тандеме с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion.