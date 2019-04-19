Электрический EZ-Flex: таким может быть будущий фургон Renault для городских служб доставки

Источник материала: Tut.by

Прошлой осенью Renault представила в Ганновере свой проект беспилотных грузовых шаттлов EZ-Pro . Его дальнейшим развитием стал опытный образец фургона EZ-Flex, который французы покажут на грядущем мероприятии VIVA Technology в мае.





В отличие от EZ-Pro, намекающих на совсем уж отдаленную перспективу беспилотных развозных фургонов, EZ-Flex более детализирован — можно сказать, он стал ближе к конвейеру. Предназначен экспериментальный фургон для так называемой доставки «последней мили» — передвижения от склада до заказчика по городским улицам. Большой запас хода тут, как уверяют в компании, не требуется — на одной зарядке EZ-Flex способен проехать до 100 км.





Из прочих заявленных параметров — длина, достигающая всего 3,86 м, то есть фургон без малого на 20 см короче нового хэтчбека Clio. Ширина — 1,65 м, то есть фактически как у Twingo. Высота EZ-Flex составляет 1,88 м, а посадку внутрь облегчают нарочито широкие двери. Известно также, что радиус разворота у такого фургончика равен 4,5 м. Объем грузового отсека — три кубометра.





До начала серийного производства EZ-Flex пока еще далеко — по итогам тестовой эксплуатации, которая продлится два года, Renault внесет в машину немало изменений. 12 экспериментальных образцов фургона передадут различным компаниям и службам доставки, а каждый шаг их использования будут рассматривать представители Renault.