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1:1. В Кубке Федерации Соболенко одолела Стосур, Азаренко уступила Барти

20.04.2019 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После первого игрового дня в полуфинале Кубка Федерации в Брисбене между Беларусью и Австралией установилась ничья.  

В первом поединке белорусская команда одержала победу. Арина Соболенко (10 WTA) в тяжёлом трёхсетовом поединке одолела Саманту Стосур (77 WTA).  

В первом сете у Арины было замечено множество помарок, но спортсменка всё равно смогла выиграть со счётом 7:5. Во втором сете Соболенко начала лучше, но сильнее оказалась Стосур. После ряда розыгрышей белоруска уступила – 5:7.  

В третьем сете Арина уже разозлилась и била по мячу «от души». Были красивые попадания в угол из хавкорта, но были и промахи в простых ситуациях. Впрочем, первая ракетка Беларуси обошлась без затягивания в третьем сете и выиграла со счётом 6:3.  

Итого матч длился 2 часа 47 минут, счёт – 7:5, 5:7, 6:3.  

1:1. В Кубке Федерации Соболенко одолела Стосур, Азаренко уступила Барти
Фото: instagram.com/fedcuptennis  

Второй поединок для белорусской команды оказался не таким удачным. Виктория Азаренко (61 WTA) проиграла Эшли Барти (9 WTA).  

В первом сете Виктория ненадолго вырвалась вперёд – 2:1, затем настал черёд Эшли. Соперницы шли впритык, поэтому дело закончилось тай-брейком. Азаренко вновь вырвалась вперёд до 2:1, но затем проиграла розыгрыш со счётом 2:7. Итог первого сета – 7:6 (7:2) в пользу Барти.  

Второй сет получился менее интригующим. Сначала спортсменки снова шли вровень, но затем австралийка захватила инициативу при счёте 4:2. До конца поединка Азаренко смогла взять ещё один гейм, но сет остался за Эшли – 6:3.  

Матч длился 1 час 30 минут, счёт – 7:6, 6:3.  

1:1. В Кубке Федерации Соболенко одолела Стосур, Азаренко уступила Барти
Фото: instagram.com/fedcuptennis  

Стоит упомянуть, что обе теннисистки продемонстрировали высокий уровень игры и серьёзную борьбу за каждое очко. Иногда розыгрыши доходили до 19 ударов.  

Ещё два одиночных поединка и один парный состоятся 21 апреля.  
 
 
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Новости Беларуси. После первого игрового дня в полуфинале Кубка Федерации в Брисбене между Беларусью и Австралией установилась ничья.   В первом поединке...
 
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