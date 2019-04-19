Источник материала: Аргументы и факты

Республиканский субботник проходит в Беларуси 20 апреля. Госорганы и местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах либо благоустраивают и приводят в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Напомним, денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, будут перечислены через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Мингорисполком. Предполагается, что половина средств будут направлены на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Остальные 50% средств перечислят Министерству финансов. Они будут направлены Мингорисполкому на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы ВОВ.