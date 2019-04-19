На реставрации Старого замка в день субботника трудились сотрудники облисполкома во главе с Владимиром Кравцовым (+видео)

Источник материала: Ивьевский край

Гродненщина присоединилась к Республиканскому субботнику.

Вместе с председателем облисполкома трудились председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместители председателя Елена Бубенчик и Виктор Лискович, управляющий делами Игорь Попов, руководители и сотрудники подразделений облисполкома.









Один из древнейших памятников архитектуры в стране, единственная сохранившаяся в Беларуси королевская резиденция сегодня переживает свое второе рождение. Первая очередь объекта будет сдана к Республиканскому фестивалю национальных культур в следующем году. Свой вклад в важное дело внесли работники облисполкома. В день субботника они бетонировали монолитный пояс, который укрепляет, крепостную стену XVI века, а также бетонировали полы на галерее первого и второго ярусов замка. Параллельно велись работы на шурфах.





– Планируем, что в этом году в субботнике примет участие около 300 тысяч жителей области, примерно столько же было и в прошлом году, – отметил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – В Год малой родины и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейских игр и 75-летия Гродненской области акцент сделан на приведение в порядок и благоустройство населенных пунктов, объектов историко-культурного наследия, которых на Гродненщине немало. Заработанные средства традиционно будут направлены на завершение подготовки детских загородных оздоровительных лагерей, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, а также на благоустройство населенных пунктов, ремонт и реконструкцию, приведение в порядок историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, братских могил, захоронений солдат Первой мировой и Великой Отечественной войн и на другие социальные цели. Гродненщина в этом году наряду с другими регионами направит часть заработанных на субботнике средств на реконструкцию особо значимого для белорусского народа объекта – монумента Победы в Минске.







Работая на территории Старого замка, председатель облисполкома подчеркнул, что реконструкция этого исторического объекта значима для всех гродненцев.





– Надеюсь, своим вкладом мы приблизим завершение работ на объекте, который долгие годы будет восхищать и гродненцев, и гостей города. Знаю, насколько щепетильно относятся к реконструкции Старого замка горожане, да и граждане Беларуси. Ведь это по сути единственный королевский замок в нашей стране. И наша задача сохранить его и донести до потомков, – отметил Владимир Кравцов.

На субботнике планируется заработать более 780 тысяч рублей, половина из которых будет перечислена Министерству финансов Беларуси, а половина останется в области.





Говоря о задачах, которые были обозначены Президентом Беларуси в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, Владимир Кравцов подчеркнул, что в Год малой родины они также касались и наведения порядка на земле.







– Переполняет гордость за нашу страну, за нашу землю, мы многое вкладываем в нее. Не только белорусы, но и иностранные гости отмечают ухоженность, благоустройство, порядок в наших населенных пунктах. Главой государства в Год малой родины поставлена задача еще больше сделать в плане наведения порядка. И каждый из нас должен какую-то частичку своего труда, своей души оставить на этой земле, – отметил губернатор.



