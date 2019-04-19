Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка

В рамках республиканского субботника дружно присоединились к наведению порядка на земле и озеленению работники райсельхозуправления райисполкома. С самого утра они высадили деревья и кустарники в городском парке. Благодаря совместным усилиям на участке от шлюза до амфитеатра появились ряды плакучих ив, а на склоне возле церкви – ряд клёнов остролистных. Недалеко от костёла работники райсельхозуправления из декоративных хвойников и цветущих кустарников создали красивую композицию.