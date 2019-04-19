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Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка

20.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В рамках республиканского субботника дружно присоединились к наведению порядка на земле и озеленению работники райсельхозуправления райисполкома. С самого утра они высадили деревья и кустарники в городском парке. Благодаря совместным усилиям на участке от шлюза до амфитеатра появились ряды плакучих ив, а на склоне возле церкви – ряд клёнов остролистных. Недалеко от костёла работники райсельхозуправления из декоративных хвойников и цветущих кустарников создали красивую композицию.

Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка

Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка

Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка

Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка

Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка

Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка

Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка

Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора. 

 
 
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В рамках республиканского субботника дружно присоединились к наведению порядка на земле и озеленению работники райсельхозуправления райисполкома. С самого утра...
 
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