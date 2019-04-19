В рамках
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Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка
20.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
В рамках
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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Работники управления сельского хозяйства и продовольствия приняли участие в благоустройстве центрального парка
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