Какие фильмы покажут на «Паўночнам ззянні». Полная программа кинофеста

Источник материала: KYKY

В Минске с 10 по 17 мая пройдет ежегодный фестиваль кино «Паўночнае ззянне». Мы писали , как организаторы поделились слоганом и визуальной концепцией мероприятия этого года. Для афиш снялись такие именитые беларусы, как Лявон Вольский, Виктор Прокопеня и Владимир Цеслер. Теперь авторы поделились программой ивентов. По информации на сайте рассказываем, чего ожидать от «Ззяння» в 2019 году.

О фестивале

Впервые «Паўночнае ззянне» организовали в 2015 году, с тех пор фестиваль прошел в девяти странах, а посетили его больше 11,5 тысячи человек. На мероприятии показывают фильмы Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы познакомить зрителей с менталитетом жителей этих государств.

Как говорят организаторы, их цель – нести искусство кино и «магию северной культуры» в переводе на мову – не только в столицу, но и в регионы Беларуси. Так, «Паўночнае ззянне» проводили в Гомеле, Гродно и Витебске. В Минске же в этом году главной площадкой, как и в прошлые разы, выбрали кинотеатр «Мир», а слоган пятого юбилейного ивента – «Усё магчыма!» (Everything is possible).

Программа

10 мая

17:30: Церемония открытия.



18:30: Показ фильма «Аноры».



21:30: Показ фильма «Незвычайнае жыццё дзяўчыны па імені Ві».





11 мая

12:00: Открытая лекция с актрисой Нукакой Костер-Вальдау о том, как выглядит кинопроизводство в маленькой стране.



14:00-17:00: Ретроспектива и воркшоп Лайлы Пакалнини.



15:00: Показ фильма «Якаб, Мімі і сабакі, якія размаўляюць».



19:00: Показ фильма «Бяры ці бяжы».



21:45: Показ фильма «Рэфармістка».





12 мая

12:00: Мастер-класс «Як весці Оскараўскую кампанію і колькі гэта каштуе».



14:00: Ретроспектива и воркшоп Лайлы Пакалнини.



15:00: Показ фильма «Вясёлая ферма».



19:00: Показ фильма «Жанчына абвяшчае вайну».



21:30: Показ фильма «Куды вяртаецца чалавек».





13 мая

19:00: Показ фильма «Вакацыі».



21:00: Показ фильма «Маленькая Масква».





14 мая

19:00: Показ фильма «Animus Animalis».



19:00: Музыкальный концерт «Насустрач Паўночнаму Ззянню» + ивент с финским фотографом в Корпусе.



21:30: Показ фильма «X&Y».





15 мая

14:00: Мерпориятие для молодых документалистов.



19:00: Показ фильма «Добры тыдзень для дэмакратыі».



21:30: Показ фильма «Радэа».





16 мая

14:00: Воркшоп о том, как работает Компания в Гетеборге из четырех человек, один из которых – Рубен Остлунд, и об их философии использования изображений.



19:00: Показ фильма «Перажыць лета».



21:30: Показ фильма «Новы чалавек».





17 мая

14:00: Конкурс постеров беларуских кинофестивалей, подведение итогов.



19:15: Показ фильма «Мая бабуля з Марса».



21:45: Показ фильма «Аўрора».