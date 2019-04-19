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Какие фильмы покажут на «Паўночнам ззянні». Полная программа кинофеста

20.04.2019 12:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске с 10 по 17 мая пройдет ежегодный фестиваль кино «Паўночнае ззянне». Мы писали, как организаторы поделились слоганом и визуальной концепцией мероприятия этого года. Для афиш снялись такие именитые беларусы, как Лявон Вольский, Виктор Прокопеня и Владимир Цеслер. Теперь авторы поделились программой ивентов. По информации на сайте рассказываем, чего ожидать от «Ззяння» в 2019 году.

О фестивале 

Впервые «Паўночнае ззянне» организовали в 2015 году, с тех пор фестиваль прошел в девяти странах, а посетили его больше 11,5 тысячи человек. На мероприятии показывают фильмы Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы познакомить зрителей с менталитетом жителей этих государств. 

Как говорят организаторы, их цель – нести искусство кино и «магию северной культуры» в переводе на мову – не только в столицу, но и в регионы Беларуси. Так, «Паўночнае ззянне» проводили в Гомеле, Гродно и Витебске. В Минске же в этом году главной площадкой, как и в прошлые разы, выбрали кинотеатр «Мир», а слоган пятого юбилейного ивента – «Усё магчыма!» (Everything is possible).

Программа

10 мая

17:30: Церемония открытия.

18:30: Показ фильма «Аноры».

21:30: Показ фильма «Незвычайнае жыццё дзяўчыны па імені Ві».

11 мая

12:00: Открытая лекция с актрисой Нукакой Костер-Вальдау о том, как выглядит кинопроизводство в маленькой стране.

14:00-17:00: Ретроспектива и воркшоп Лайлы Пакалнини.

15:00: Показ фильма «Якаб, Мімі і сабакі, якія размаўляюць».

19:00: Показ фильма «Бяры ці бяжы».

21:45: Показ фильма «Рэфармістка».

12 мая

12:00: Мастер-класс «Як весці Оскараўскую кампанію і колькі гэта каштуе».

14:00: Ретроспектива и воркшоп Лайлы Пакалнини.

15:00: Показ фильма «Вясёлая ферма».

19:00: Показ фильма «Жанчына абвяшчае вайну».

21:30: Показ фильма «Куды вяртаецца чалавек».

13 мая

19:00: Показ фильма «Вакацыі».

21:00: Показ фильма «Маленькая Масква».

14 мая

19:00: Показ фильма «Animus Animalis».

19:00: Музыкальный концерт «Насустрач Паўночнаму Ззянню» + ивент с финским фотографом в Корпусе.

21:30: Показ фильма «X&Y».

15 мая

14:00: Мерпориятие для молодых документалистов.

19:00: Показ фильма «Добры тыдзень для дэмакратыі».

21:30: Показ фильма «Радэа».

16 мая

14:00: Воркшоп о том, как работает Компания в Гетеборге из четырех человек, один из которых – Рубен Остлунд, и об их философии использования изображений.

19:00: Показ фильма «Перажыць лета».

21:30: Показ фильма «Новы чалавек».

17 мая

14:00: Конкурс постеров беларуских кинофестивалей, подведение итогов.

19:15: Показ фильма «Мая бабуля з Марса».

21:45: Показ фильма «Аўрора».

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Минске с 10 по 17 мая пройдет ежегодный фестиваль кино «Паўночнае ззянне». Мы писали, как организаторы поделились слоганом и визуальной концепцией мероприятия...
 
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