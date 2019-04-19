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Какие фильмы покажут на «Паўночнам ззянні». Полная программа кинофеста
Источник материала: KYKY>
В Минске с 10 по 17 мая пройдет ежегодный фестиваль кино «Паўночнае ззянне». Мы
О фестивале
Впервые «Паўночнае ззянне» организовали в 2015 году, с тех пор фестиваль прошел в девяти странах, а посетили его больше 11,5 тысячи человек. На мероприятии показывают фильмы Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы познакомить зрителей с менталитетом жителей этих государств.
Как говорят организаторы, их цель – нести искусство кино и «магию северной культуры» в переводе на мову – не только в столицу, но и в регионы Беларуси. Так, «Паўночнае ззянне» проводили в Гомеле, Гродно и Витебске. В Минске же в этом году главной площадкой, как и в прошлые разы, выбрали кинотеатр «Мир», а слоган пятого юбилейного ивента – «Усё магчыма!» (Everything is possible).
Программа
10 мая
17:30: Церемония открытия.
11 мая
12:00: Открытая лекция с актрисой Нукакой Костер-Вальдау о том, как выглядит кинопроизводство в маленькой стране.
12 мая
12:00: Мастер-класс «Як весці Оскараўскую кампанію і колькі гэта каштуе».
13 мая
19:00: Показ фильма «Вакацыі».
14 мая
19:00: Показ фильма «Animus Animalis».
15 мая
14:00: Мерпориятие для молодых документалистов.
16 мая
14:00: Воркшоп о том, как работает Компания в Гетеборге из четырех человек, один из которых – Рубен Остлунд, и об их философии использования изображений.
17 мая
14:00: Конкурс постеров беларуских кинофестивалей, подведение итогов.
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В Минске с 10 по 17 мая пройдет ежегодный фестиваль кино «Паўночнае ззянне». Мы писали, как организаторы поделились слоганом и визуальной концепцией мероприятия...
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