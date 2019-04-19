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На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

20.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Все на субботник». Именно так можно сказать о коллективах Кореличского РОВД и Кореличского РЭС, которые дружно вышли на республиканский субботник.

Сменив милицейскую форму на гражданскую одежду и взяв в руки инвентарь, около 30 сотрудников Кореличского РОВД, незадействованных в нарядах для несения службы, с усердием приступили к уборке прибрежной зоны реки Рутки и наведению порядка в парке райцентра. Также сотрудниками РОВД была убрана территория возле райотдела и проведено благоустройство территории, прилегающей к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

— Субботники являются доброй традицией, которую мы обязательно поддерживаем, — отметил заместитель начальника Кореличского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Максим Чак. — Проводить субботники или нет? Вопрос, на который можно ответить только положительно. Ведь это и приобщение к труду, и сплочение коллектива, и своеобразный отдых и возможность отвлечься от несения службы. А собранные средства обязательно пойдут на благоустройство и наведения порядка как на территории республики, так и г. п. Кореличи.

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

Коллектив Кореличского РЭС вышел на республиканский субботник в полном составе. 79 человек задействованы на различных объектах как в г.п. Кореличи, так и на территории района. Возле административного здания РЭС работа идёт полным ходом: подметается территория, благоустраиваются клумбы. Часть коллектива трудится на берегу озера Быково в г.п. Кореличи: очищают берег от сухой растительности. В д. Кальчичи Красненского сельсовета работают 2 бригады, которые вывозят порубочные остатки.

— Туристы, приезжающие в Беларусь, всегда отмечают чистоту и ухоженность населённых пунктов страны. А ведь порядок мы создаём своими руками. Поэтому весь коллектив изъявил желание потрудиться на субботнике, — рассказал начальник службы сбыта Иван Лежень. — Выходя на субботник, мы показываем хороший пример подрастающему поколению. К тому же вряд ли у кого-то поднимется руки выбросить мусор на чистую территорию.

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

На субботник — всем коллективом. Сотрудники Кореличского РОВД и Кореличского РЭС наводят порядок на закреплённых территориях

Оксана ЯНУШ

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«Все на субботник». Именно так можно сказать о коллективах Кореличского РОВД и Кореличского РЭС, которые дружно вышли на республиканский субботник.
 
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