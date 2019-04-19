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Башни Лидского и Гольшанского замков откроются после реконструкции в этом году

20.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В этом году будут введены в эксплуатацию после реконструкции башни Лидского и Гольшанского замков, которые заработают в сентябре вместе с музейной экспозицией. Об этом заявил журналистам в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси заместитель министра культуры Сергей Шереметьев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Башни Лидского и Гольшанского замков откроются после реконструкции в этом году

Замминистра напомнил, что в Беларуси в разные времена существовало не менее 150 замков со своей историей, архитектурными и ландшафтными особенностями. В государственном списке историко-культурных ценностей находится более 15 замков и их фрагментов, а также около 20 замчищ. «Забота о замках — это забота государства о своем имидже и будущем, которую мы демонстрируем Европе и миру. Ведь, занимаясь прошлым, мы формируем будущее. Например, в рамках государственной программы «Замки Беларуси», которая осуществлялась в 2012-2015 годах, из республиканского бюджета было направлено Br8,8 млн, из местного — Br8,8 млн и привлеченных средств — около Br1 млн. Финансирование подобных объектов является важным стратегическим аспектом», — отметил Сергей Шереметьев. По его словам, были начаты реставрационные работы над многими объектами, реставрация подразумевает под собой детальное серьезное исследование, изучение архивных материалов и взвешенные решения.

В этом году основные средства будут направлены на завершение объектов. «Сегодня объектом номер один является реставрация Старого королевского замка в Гродно и возвращение ему ренессансного облика», — сказал замминистра. Кроме того, он обратил внимание, что единственный путь по сохранению руинных и частично сохранившихся объектов — это их высокопрофессиональная консервация.

Сергей Шереметьев подчеркнул, что местные власти, начиная реставрацию определенного объекта, должны продумать, для чего это делается, кто туда придет и что люди будут смотреть. «Очень важно понимать, что мы формируем не только объект, но и полностью инфраструктуру вокруг него», — добавил он. Замминистра также сообщил журналистам, что к концу года в Минске планируется открыть корпус Национального художественного музея на Карла Маркса, 24.

БелТА

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В этом году будут введены в эксплуатацию после реконструкции башни Лидского и Гольшанского замков, которые заработают в сентябре вместе с
 
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