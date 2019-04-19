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Летели как угорелые. МАЗы взяли первые места на этапе ралли в Африке

20.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусские экипажи заняли первые места на шестом этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge. Алексей Вишневский стал победителем заезда, а Сергей Вязович увеличил отрыв от конкурентов в общем зачете, рассказали AUTO.TUT.BY на Минском автозаводе.

Летели как угорелые. МАЗы взяли первые места на этапе ралли в Африке

Шестой ралли-заезд включал 324 «боевых» километра. Гонщики преодолели пески, дюны и каньоны. Еще до начала этапа белорусы приняли решение форсировать темп в песках, и тактика сработала: «красные зубры» преодолели спецучасток без поломок и оставили далеко позади соперников.

Самым быстрым на этапе оказался Алексей Вишневский, который преодолел маршрут за 4 часа 50 минут. На две минуты больше провел на трассе капотный МАЗ, которым управляет Сергей Вязович. На третьем месте финишировал Петер Верслёйс с 15-минутным отставанием.

В генеральной классификации лидирует Сергей Вязович. Капотный МАЗ идет с 30-минутным отрывом от ближайшего преследователя — голландца Роланда Фоермана на грузовике MAN. В первую пятерку вошел и Алексей Вишневский, которого от лучшего времени отделяют 45 минут.

«Ехали изо всех сил в максимально возможном темпе. Местами ошибались в навигации, так как были впереди всех. В какой-то момент нас догнал экипаж Алексея Вишневского, и мы практически друг за другом добрались до финиша. Проблем с дюнами не возникло — напротив, именно на этих участках мы увеличили гандикап, — рассказал глава команды Сергей Вязович. — Во время гонки прекрасно себя показал капотный МАЗ. Были приятно удивлены, как машина выдерживает сильнейшие нагрузки. Чтобы было нагляднее, приведу пример: от вибраций у нас оторвало сиденье от пола, а грузовик и бампером не повел».

Летели как угорелые. МАЗы взяли первые места на этапе ралли в Африке

Седьмой день обещает быть одним из самых напряженных. Протяженность спецучастка превысит 400 км, причем большая его часть пройдет по местам с огромными дюнами. Затем гонщиков встретят скоростные трассы, но и на них будет множество препятствий.

TUT.by

 
 
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Белорусские экипажи заняли первые места на шестом этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge. Алексей Вишневский стал победителем заезда, а Сергей Вязович
 
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