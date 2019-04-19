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Японка заселила вымирающую деревню тряпичными куклами

20.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Крошечную деревушку Нагоро, затерянную глубоко в горах западной Японии, заполонили тряпичные куклы. Их здесь «живет» в 10 раз больше, чем людей, сообщает сингапурский новостной портал Channel NewsAsia.

Многочисленных кукол высотой в человеческий рост можно увидеть на каждом углу деревни: в заброшенном продуктовом магазине, рядом с уже нежилыми домами, на автобусной остановке… Все это — результат попытки одной женщины противостоять пустоте и одиночеству, которые ощущаются в этом местечке. Как и многие японские деревни, Нагоро затронута депопуляцией.

Японка заселила вымирающую деревню тряпичными куклами

Нагоро, расположенная примерно в 550 км к юго-западу от Токио, стала известна как Долина кукол после того, как местная жительница Цукими Аяно начала расставлять тряпичные чучела на улице, чтобы вдохнуть жизнь в опустошенную деревню. Здесь живет всего 27 человек, а кукол — около 270.

Все началось 16 лет назад, когда Цукими Аяно создала пугало, одетое в одежду отца, чтобы отпугнуть от своего сада и огорода птиц, клюющих семена и посевы. «Рабочий, который увидел чучело в саду, подумал, что это мой отец, и поздоровался с куклой. А когда понял, что это пугало, очень удивился. Это было забавно», — вспоминает 69-летняя мастерица.

Японка заселила вымирающую деревню тряпичными куклами

С тех пор женщина, не прекращая, создает тряпичных чучел, на изготовление одного у нее уходит всего три дня. В работе она использует деревянные палочки, газеты, эластичные ткани и шерстяные нитки. Лица кукол Цукими Аяно «оживляет» с помощью макияжа.

В одном из классов местной начальной школы она «поселила» 12 кукол, изображающих учеников. Школа закрылась семь лет назад, поскольку в деревне не осталось детей. Сегодня самому молодому жителю местечка — 55 лет.

Японка заселила вымирающую деревню тряпичными куклами

Когда-то Нагоро было оживленным населенным пунктом, около 300 местных жителей занимались лесным хозяйством и строительством плотин. Судьба этой деревни похожа на удел большинства регионов Японии, где численность населения сокращается, рождаемость снижается, а продолжительность жизни растет. Япония рискует стать первой в мире страной «ультра-возраста»: сегодня здесь проживает 28% людей в возрасте 65 лет и старше. Ожидается, что эта цифра вырастет до 37,7% в 2050 году. По оценкам экспертов, около 40% муниципалитетов Японии определены как «депопулированные».

БелТА
Фото Agence France-Press, www.blick.ch.

 
 
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Крошечную деревушку Нагоро, затерянную глубоко в горах западной Японии, заполонили тряпичные куклы. Их здесь «живет» в 10 раз больше, чем
 
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