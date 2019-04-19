ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi

20.04.2019 12:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 апреля примерно в семь утра на трассе Р-109 Iveco врезался в попутно двигавшийся Mitsubishi Pajero.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла неподалёку от деревни Добромысли. За рулём Iveco находился 55-летний водитель, Mitsubishi управлял 69-летний мужчина.  

В Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В аварии пострадал водитель внедорожника, пострадавший госпитализирован.  

По факту происшествия ведётся проверка.  

На неделе в Минском районе водитель легковушки не уступила дорогу УАЗу. 

В аварии пострадали трое детей – здесь подробности.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 18 апреля примерно в семь утра на трассе Р-109 Iveco врезался в попутно двигавшийся Mitsubishi Pajero.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за угрозы взрыва в центре Лиды из банка эвакуировали работников и посетителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные куртки весна-осень женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика