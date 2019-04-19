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В Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 апреля примерно в семь утра на трассе Р-109 Iveco врезался в попутно двигавшийся Mitsubishi Pajero.
Как
В аварии пострадал водитель внедорожника, пострадавший госпитализирован.
По факту происшествия ведётся проверка.
На неделе в Минском районе водитель легковушки не уступила дорогу УАЗу.
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Новости Беларуси. 18 апреля примерно в семь утра на трассе Р-109 Iveco врезался в попутно двигавшийся Mitsubishi Pajero. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария...
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