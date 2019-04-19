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Вести Вороновщины

20.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Творчество объединяет

Учащиеся Вороновского колледжа приняли участие в отборочном туре областного этапа республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі-2019», посвященном 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины. Они представили литературно-музыкальную композицию из нескольких номеров. Алексей Трапша декламировал стихи поэта-земляка Валентина Емельянова, а рэп-группа «Best band» (на снимке) и солист Александр Мелько выступили с песнями патриотической направленности.

Вести Вороновщины
Вести Вороновщины

Поступило три звонка

13 апреля прямую телефонную линию провел первый заместитель председателя Вороновского райисполкома Александр Ясинский. Звонки поступили из Мисевичского, Беняконского, Радунского сельсоветов. Сельчан волновали сезонные темы: выделение соток, доставка купленного в сельхозпредприятии сена. Житель Радуни интересовался сроками завершения реконструкции многоквартирного жилого дома и благоустройства придомовой территории, порядком оплаты жилищно-коммунальных услуг (освещения лестничной площадки в подъезде).  По обращениям руководителям сельхозпредприятий и РУП ЖКХ даны соответствующие поручения.

Приписались к призывному участку

Более 150 юношей нашего района, достигших 16-летнего возраста, прошли медицинское освидетельствование у врачей-специалистов и лично, под роспись, получили удостоверения призывника. В дни приписки к призывному участку в военном комиссариате ребятам были продемонстрированы тематические и профориентационные фильмы, организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, членами Вороновской районной организации ОО  «Белорусский союз офицеров», воинами-интернационалистами.

Проснулись и кусаются  

11 апреля зафиксирован первый случай укуса клеща в нашем районе. Инцидент произошел в г.п. Вороново во дворе частного дома. Пострадал 6-летний ребенок, которому в Вороновской больнице назначено профилактическое лечение.

В Беларуси первые случаи присасывания клещей были зафиксированы уже в феврале. Следует помнить, что период активности опасных членистоногих начался и продлится до поздней осени. В основном они атакуют на частных подворьях, дачных участках и в лесопарковых зонах. Необходимо соблюдать меры предосторожности: выбирать максимально закрытую одежду, пользоваться репеллентами и осматривать себя и домашних животных после прогулки.

Пожары случаются чаще

16 апреля горела хозпостройка в аг. Больтишки, а на следующий день огнем уничтожено строение в д. Ожелишки Жирмунского сельсовета. Предположительно причиной пожара в первом случае стало нарушение правил эксплуатации кормозапарника, который находился в пристройке к сараю, во втором — короткое замыкание электропроводки.

С начала года на территории района произошло 20 пожаров, что на 6 больше аналогичного периода прошлого года. К огненным ЧП приводят неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Вороновские спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать правила безопасности при наведении порядка на придомовых территориях, при посещении лесов.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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Творчество объединяет Учащиеся Вороновского колледжа приняли участие в отборочном туре областного этапа республиканского фестиваля художественного творчества...
 
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