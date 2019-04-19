Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета

Творчество объединяет

Учащиеся Вороновского колледжа приняли участие в отборочном туре областного этапа республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі-2019», посвященном 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины. Они представили литературно-музыкальную композицию из нескольких номеров. Алексей Трапша декламировал стихи поэта-земляка Валентина Емельянова, а рэп-группа «Best band» (на снимке) и солист Александр Мелько выступили с песнями патриотической направленности.









Поступило три звонка

13 апреля прямую телефонную линию провел первый заместитель председателя Вороновского райисполкома Александр Ясинский. Звонки поступили из Мисевичского, Беняконского, Радунского сельсоветов. Сельчан волновали сезонные темы: выделение соток, доставка купленного в сельхозпредприятии сена. Житель Радуни интересовался сроками завершения реконструкции многоквартирного жилого дома и благоустройства придомовой территории, порядком оплаты жилищно-коммунальных услуг (освещения лестничной площадки в подъезде). По обращениям руководителям сельхозпредприятий и РУП ЖКХ даны соответствующие поручения.

Приписались к призывному участку

Более 150 юношей нашего района, достигших 16-летнего возраста, прошли медицинское освидетельствование у врачей-специалистов и лично, под роспись, получили удостоверения призывника. В дни приписки к призывному участку в военном комиссариате ребятам были продемонстрированы тематические и профориентационные фильмы, организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, членами Вороновской районной организации ОО «Белорусский союз офицеров», воинами-интернационалистами.

Проснулись и кусаются

11 апреля зафиксирован первый случай укуса клеща в нашем районе. Инцидент произошел в г.п. Вороново во дворе частного дома. Пострадал 6-летний ребенок, которому в Вороновской больнице назначено профилактическое лечение.

В Беларуси первые случаи присасывания клещей были зафиксированы уже в феврале. Следует помнить, что период активности опасных членистоногих начался и продлится до поздней осени. В основном они атакуют на частных подворьях, дачных участках и в лесопарковых зонах. Необходимо соблюдать меры предосторожности: выбирать максимально закрытую одежду, пользоваться репеллентами и осматривать себя и домашних животных после прогулки.

Пожары случаются чаще

16 апреля горела хозпостройка в аг. Больтишки, а на следующий день огнем уничтожено строение в д. Ожелишки Жирмунского сельсовета. Предположительно причиной пожара в первом случае стало нарушение правил эксплуатации кормозапарника, который находился в пристройке к сараю, во втором — короткое замыкание электропроводки.

С начала года на территории района произошло 20 пожаров, что на 6 больше аналогичного периода прошлого года. К огненным ЧП приводят неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Вороновские спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать правила безопасности при наведении порядка на придомовых территориях, при посещении лесов.

Ольга ВОРОБЬЕВА.