Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник

Источник материала: Вороновская газета





Они заложили аллею памяти в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Центральную улицу Советскую агрогородка Заболоть украсили 25 рябин. А возле деревни Мигдалы педагоги и ученики садили лес. К солнцу потянулись 2 350 ясеней, сосен и берез.















Часть школьников и работников УПК занималась уборкой школьной территории от мусора. Волонтерские отряды «Победа» и «Милосердие» во главе с педагогом-организатором Светланой Лыщик благоустроили территорию возле костела Святой Троицы и церкви Святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских.



























