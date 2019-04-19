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Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник
20.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Они заложили аллею памяти в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Центральную улицу Советскую агрогородка Заболоть украсили 25 рябин. А возле деревни Мигдалы педагоги и ученики садили лес. К солнцу потянулись 2 350 ясеней, сосен и берез.
Часть школьников и работников УПК занималась уборкой школьной территории от мусора. Волонтерские отряды «Победа» и «Милосердие» во главе с педагогом-организатором Светланой Лыщик благоустроили территорию возле костела Святой Троицы и церкви Святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских.
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Они заложили аллею памяти в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Центральную улицу Советскую агрогородка Заболоть украсили 25...
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