ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник

20.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник

Они заложили аллею памяти в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Центральную улицу Советскую агрогородка Заболоть украсили 25 рябин. А возле деревни Мигдалы педагоги и ученики садили лес. К солнцу потянулись 2 350 ясеней, сосен и берез.


Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник
Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник
Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник

Часть школьников и работников УПК занималась уборкой школьной территории от мусора. Волонтерские отряды «Победа» и «Милосердие» во главе с педагогом-организатором Светланой Лыщик благоустроили территорию возле костела Святой Троицы и церкви Святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских.


Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник
Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник
Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник
Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник


Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник
Более двухсот работников и учащихся Заболотского УПК вышли на субботник

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они заложили аллею памяти в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Центральную улицу Советскую агрогородка Заболоть украсили 25...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сморгони появилась липовая аллея семейных деревьев (+ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика