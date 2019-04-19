Кубок чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Кубок двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте 20 апреля.



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Мероприятие проводится совместно с Международными шахматными школами Анатолия Карпова при поддержке Брестского горисполкома.



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Для участия в турнире зарегистрировались 100 игроков в возрасте 13 лет и моложе из всех регионов Беларуси. Самому юному участнику Кубка едва исполнилось 6 лет. Международный гроссмейстер подготовил видеоприветствие юным шахматистам.



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Турнир стартовал в 11.00 в отеле "Хилтон" и будет длиться весь день. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 8 туров согласно правилам быстрых шахмат ФИДЕ.