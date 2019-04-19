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Кубок чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте

20.04.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кубок двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте 20 апреля.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65461.php

Кубок чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте

Мероприятие проводится совместно с Международными шахматными школами Анатолия Карпова при поддержке Брестского горисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65461.php

Кубок чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте

Для участия в турнире зарегистрировались 100 игроков в возрасте 13 лет и моложе из всех регионов Беларуси. Самому юному участнику Кубка едва исполнилось 6 лет. Международный гроссмейстер подготовил видеоприветствие юным шахматистам.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65461.php

Кубок чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте

Турнир стартовал в 11.00 в отеле "Хилтон" и будет длиться весь день. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 8 туров согласно правилам быстрых шахмат ФИДЕ.

 
Теги: Брест
 
 
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  Кубок двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте 20 апреля. Мероприятие проводится совместно с Международными...
 
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