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Кубок чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте
20.04.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Кубок двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте 20 апреля.
Мероприятие проводится совместно с Международными шахматными школами Анатолия Карпова при поддержке Брестского горисполкома.
Для участия в турнире зарегистрировались 100 игроков в возрасте 13 лет и моложе из всех регионов Беларуси. Самому юному участнику Кубка едва исполнилось 6 лет. Международный гроссмейстер подготовил видеоприветствие юным шахматистам.
Турнир стартовал в 11.00 в отеле "Хилтон" и будет длиться весь день. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 8 туров согласно правилам быстрых шахмат ФИДЕ.
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Кубок двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова среди детей проходит в Бресте 20 апреля. Мероприятие проводится совместно с Международными...
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