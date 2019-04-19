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МАЗ - чемпион! Белорусы впервые в истории победили в африканском ралли

20.04.2019 16:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские гонщики впервые в истории стали чемпионами африканского марафона. Капотный МАЗ во время своего дебюта с солидным отрывом победил в ралли-рейде Morocco Desert Challenge. В тройку лидеров также вошел и другой «красный зубр», рассказали AUTO.TUT.BY на Минском автозаводе.


Текущая победа стала триумфальной по многим причинам. Прежде всего, команда «МАЗ-СПОРТавто» ранее никогда не соревновалась на африканской земле. Получается, что в первой же гонке на жарком континенте белорусы завоевали чемпионский титул. Вдвойне почетно, что успеха добился капотный МАЗ, который до этого не был на ралли-рейдах. Наконец, в числе лидеров оказались сразу два белорусских «камиона» — еще один рекорд, который будет сложно побить другим командам.

Чемпионом африканской гонки стал экипаж Сергея Вязовича. Второе место с 22-минутным отставанием занял голландец Петер Верслёйс на грузовике MAN. Третьим завершил марафон МАЗ Алексея Вишневского, проиграв партнеру по команде без малого 25 минут.


«Всегда приятно побеждать, особенно когда соревнуешься с такими серьезными соперниками. Гонка оказалась очень сложной и интересной, и мы поступили правильно, когда приняли решение в ней участвовать. Мы привезем домой не только чемпионский титул, но и богатый опыт, который сможем применить на любом ралли-рейде, в какой бы части света он ни проходил», — признался чемпион Morocco Desert Challenge Сергей Вязович.

Белорусы рванули вперед с первых километров. И хотя начальный этап омрачили ошибки в навигации, уже во второй и третий дни белорусы показывали лучшее время. На четвертом заезде гонщиков сдерживали мелкие неприятности: у одного экипажа лопнул патрубок наддува, другой — проколол три колеса. Зато уже с пятого этапа МАЗ шел первым в общем зачете, а ближе к финишу даже укрепил лидерство.

Последний спецучасток пролегал по скоростной трассе и прошел без сюрпризов. Одни гонщики пытались удержать позиции, другие — их улучшить. Среди белорусов отличился Алексей Вишневский, показав четвертое время и обеспечив себе место в тройке лидеров общего зачета. От победителя заезда — голландца Герта Хузинка на Renalut — он отстал на 7 минут. Сергей Вязович благоразумно не спешил и приехал восьмым, проиграв около 13 минут.


В африканской гонке были представлены грузовики 8 мировых брендов, но белорусские «камионы» оказались самыми быстрыми и прочными. На протяжении всего марафона с ними не произошло ни одной серьезной поломки. Что касается капотного МАЗа, то изначально его и вовсе планировали лишь «обкатать» перед следующим «Дакаром».

«МАЗы показали себя самыми надежными и выносливыми грузовиками на планете. Даже участки с запредельными нагрузками „камионы“ проходили без каких-либо сложностей. Если честно, мы думали, что для капотника гонка станет скорее проверкой на прочность и испытанием. Но машина превзошла все наши ожидания — она смогла еще и привести нас к победе. Это позволит нам укрепить позиции в мировом автоспорте и повысить имидж Минского автозавода», — подчеркнул глава команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.


Ралли-рейд Morocco Desert Challenge прошел в Марокко с 12 по 20 апреля. Большая часть трассы пролегала по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий были дюны, «феш-феш» и высохшие русла рек. Маршрут гонки составил около 2700 км, причем его отличало отсутствие лиазонов.

 
 
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В тройку лидеров также вошел и другой «красный зубр».
 
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