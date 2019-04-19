Минприроды призывает белорусов не нести на кладбище искусственные цветы

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в преддверие Радуницы призвало граждан не приносить на кладбище искусственные цветы. В ведомстве обращают внимание на то, что пластиковые цветы наносят вред природе и опасны для человека.

По словам специалистов Минприроды, на разложение одного пластикового букета может уйти от ста до пятисот лет, а вторичной обработке такие изделия не подлежат. Эксперты утверждают, что искусственные цветы наносят вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды.

Ежегодно после праздников на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 млн пластиковых цветов. В Минприроды призывают людей искать альтернативные варианты. К примеру, можно приносить на могилы живые цветы, высаживать цветы в горшках, многолетники, карликовые кустарники.

Напомним, Радуница, день памяти усопших у православных, выпадает в этом году на 7 мая.