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Минприроды призывает белорусов не нести на кладбище искусственные цветы

20.04.2019 16:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минприроды призывает белорусов не нести на кладбище искусственные цветы
Фото из открытых источников

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в преддверие Радуницы призвало граждан не приносить на кладбище искусственные цветы. В ведомстве обращают внимание на то, что пластиковые цветы наносят вред природе и опасны для человека.

Минприроды призывает белорусов не нести на кладбище искусственные цветы Минприроды Беларуси призывает отказаться от запуска воздушных шариков

По словам специалистов Минприроды, на разложение одного пластикового букета может уйти от ста до пятисот лет, а вторичной обработке такие изделия не подлежат. Эксперты утверждают, что искусственные цветы наносят вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды.

Ежегодно после праздников на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 млн пластиковых цветов. В Минприроды призывают людей искать альтернативные варианты. К примеру, можно приносить на могилы живые цветы, высаживать цветы в горшках, многолетники, карликовые кустарники.

Напомним, Радуница, день памяти усопших у православных, выпадает в этом году на 7 мая.

 
 
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В ведомстве обращают внимание на то, что пластиковые цветы наносят вред природе и опасны для человека.
 
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