ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые Embraer начали прибывать в парк "Белавиа"

20.04.2019 15:58 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Новые Embraer начали прибывать в парк "Белавиа"

Первый новый самолет Embraer-195 в парк "Белавиа" в субботу, 20 апреля. Второй самолет Embraer-175 прибудет в воскресенье.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании "Белавиа", воздушные судна поставляются по договору между "Белавиа" и ирландской лизинговой компанией Nordic Aviation Capital Dac о лизинге пяти новых самолетов Embraer: трех - Embraer-195 и двух - Embraer-175. Поставка третьего воздушного судна E195 ожидается в конце апреля 2019 года. Четвертый и пятый самолеты будут поставлены в декабре 2019 и апреле 2020 года. "Современные Embraer полностью соответствуют запросам интенсивного роста пассажиропотока авиакомпании и в будущем полностью заменят небольшие CRJ.

Концепция салона гарантирует максимальный комфорт для пассажиров за счет конфигурации кресел 2+2 в экономическом классе обслуживания и 2+1 - в бизнес-классе. В новых самолетах представлен тип бизнес-класса с жесткой перегородкой и увеличенным расстоянием между креслами", - рассказали в "Белавиа". Прибывший сегодня Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в эконом-классе. Embraer-175, который уже завтра приземлится в Национальном аэропорту Минск, - на перевозку 76 пассажиров (12 мест в салоне бизнес-класса и 64 в эконом-классе). Первый коммерческий рейс новые авиалайнеры совершат уже 23 апреля после завершения всех таможенных и технических процедур. Новые самолеты планируют использовать практически на всех рейсах маршрутной сети авиакомпании. Так, например, уже в понедельник "Белавиа" открывает прямые рейсы в аэропорт "Шереметьево" (Москва), а 30 мая - Таллин, где будут использоваться данные типы воздушных судов.

"Воздушные суда семейства E1 полностью отвечают целям авиакомпании по дальнейшему развитию сети маршрутов и снижению себестоимости перевозок. Данный тип самолета имеет высокую топливную эффективность", - отметили в авиакомпании.

"Белавиа" рассчитывает, что увеличение количества воздушных судов данного типа позволит продолжить реализацию стратегии компании по планомерному снижению цен на авиаперевозки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый новый самолет Embraer-195 в парк "Белавиа" в субботу, 20 апреля. Второй самолет Embraer-175 прибудет в воскресенье.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Румас: «Я в первый раз принимаю участие в посадке леса»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика