Источник материала: Ежедневник





Первый новый самолет Embraer-195 в парк "Белавиа" в субботу, 20 апреля. Второй самолет Embraer-175 прибудет в воскресенье.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании "Белавиа", воздушные судна поставляются по договору между "Белавиа" и ирландской лизинговой компанией Nordic Aviation Capital Dac о лизинге пяти новых самолетов Embraer: трех - Embraer-195 и двух - Embraer-175. Поставка третьего воздушного судна E195 ожидается в конце апреля 2019 года. Четвертый и пятый самолеты будут поставлены в декабре 2019 и апреле 2020 года. "Современные Embraer полностью соответствуют запросам интенсивного роста пассажиропотока авиакомпании и в будущем полностью заменят небольшие CRJ.

Концепция салона гарантирует максимальный комфорт для пассажиров за счет конфигурации кресел 2+2 в экономическом классе обслуживания и 2+1 - в бизнес-классе. В новых самолетах представлен тип бизнес-класса с жесткой перегородкой и увеличенным расстоянием между креслами", - рассказали в "Белавиа". Прибывший сегодня Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в эконом-классе. Embraer-175, который уже завтра приземлится в Национальном аэропорту Минск, - на перевозку 76 пассажиров (12 мест в салоне бизнес-класса и 64 в эконом-классе). Первый коммерческий рейс новые авиалайнеры совершат уже 23 апреля после завершения всех таможенных и технических процедур. Новые самолеты планируют использовать практически на всех рейсах маршрутной сети авиакомпании. Так, например, уже в понедельник "Белавиа" открывает прямые рейсы в аэропорт "Шереметьево" (Москва), а 30 мая - Таллин, где будут использоваться данные типы воздушных судов.

"Воздушные суда семейства E1 полностью отвечают целям авиакомпании по дальнейшему развитию сети маршрутов и снижению себестоимости перевозок. Данный тип самолета имеет высокую топливную эффективность", - отметили в авиакомпании.

"Белавиа" рассчитывает, что увеличение количества воздушных судов данного типа позволит продолжить реализацию стратегии компании по планомерному снижению цен на авиаперевозки.