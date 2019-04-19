ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мотоцикл и внедорожник столкнулись в Минске: байкер тяжело травмирован

20.04.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с автомобилем в столице. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Авария произошла 19 апреля, около 19.00. По данным следствия, 56-летний водитель Ford Maverik двигался по проспекту Рокоссовского и при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с мотоциклом Honda, который ехал в прямом встречном направлении.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.


По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят позвонить по телефонам: 8017 389−55−55 и 8 033 333−67−19.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 19 апреля, около 19.00, на проспекте Рокоссовского.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я делал много плохих вещей». Белорусский тяжелоатлет прошел путь от пьянок до золота чемпионата Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика