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Мотоцикл и внедорожник столкнулись в Минске: байкер тяжело травмирован
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с автомобилем в столице. Об этом
Авария произошла 19 апреля, около 19.00. По данным следствия, 56-летний водитель Ford Maverik двигался по проспекту Рокоссовского и при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с мотоциклом Honda, который ехал в прямом встречном направлении.
В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси.
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Авария произошла 19 апреля, около 19.00, на проспекте Рокоссовского.
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