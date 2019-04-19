Мотоцикл и внедорожник столкнулись в Минске: байкер тяжело травмирован

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с автомобилем в столице. Об этом сообщили в Следственном комитете.





Авария произошла 19 апреля, около 19.00. По данным следствия, 56-летний водитель Ford Maverik двигался по проспекту Рокоссовского и при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с мотоциклом Honda, который ехал в прямом встречном направлении.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.





По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят позвонить по телефонам: 8017 389−55−55 и 8 033 333−67−19.