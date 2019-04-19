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Анатолий Рубинов в 80-летний юбилей: «С большой теплотой вспоминаю о коллегах»

20.04.2019 16:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский ученый, политик и государственный деятель Анатолий Рубинов в эти дни принимает поздравления по случаю 80-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов в 80-летний юбилей: «С большой теплотой вспоминаю о коллегах»

В прошлом он спикер верхней палаты парламента, поэтому не случайно, что именно здесь в адрес Анатолия Рубинова прозвучали официальные слова поздравления. В частности, от Президента. Их передала Наталья Кочанова. Глава государства отметил мудрость, исключительную порядочность и преданность интересам Беларуси.

Анатолий Рубинов в 80-летний юбилей: «С большой теплотой вспоминаю о коллегах»

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси (2010-2015):
Парламент в целом и Совет Республики – это одна из возможностей установления дипломатических связей даже в тех ситуациях, когда какие-то другие пути затруднены. Работа здесь у нас была очень дружная. Я просто с большой теплотой вспоминаю о коллегах, с которыми приходилось работать. Они все очень талантливые люди, очень ответственно всегда работали.

Анатолий Рубинов в 80-летний юбилей: «С большой теплотой вспоминаю о коллегах»

Анатолий Рубинов хорошо известен и достижениями в науке. Он стоял у истоков создания лазерной физики и медицины. Авторству Рубинова принадлежит 60 изобретений и более трех сотен научных работ.
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский ученый, политик и государственный деятель Анатолий Рубинов в эти дни принимает поздравления по случаю 80-летия, сообщили в программе...
 
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