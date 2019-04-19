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Анатолий Рубинов в 80-летний юбилей: «С большой теплотой вспоминаю о коллегах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский ученый, политик и государственный деятель Анатолий Рубинов в эти дни принимает поздравления по случаю 80-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В прошлом он спикер верхней палаты парламента, поэтому не случайно, что именно здесь в адрес Анатолия Рубинова прозвучали официальные слова поздравления. В частности, от Президента. Их передала Наталья Кочанова. Глава государства отметил мудрость, исключительную порядочность и преданность интересам Беларуси.
Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси (2010-2015):
Анатолий Рубинов хорошо известен и достижениями в науке. Он стоял у истоков создания лазерной физики и медицины. Авторству Рубинова принадлежит 60 изобретений и более трех сотен научных работ.
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Новости Беларуси. Белорусский ученый, политик и государственный деятель Анатолий Рубинов в эти дни принимает поздравления по случаю 80-летия, сообщили в программе...
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