Великая суббота: католики и протестанты готовятся встретить Пасху

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские католики и протестанты отмечают Великую субботу и готовятся встретить самый важный христианский праздник – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это день тишины, в который верующие молятся и размышляют о тайне Спасения. По традиции в этот день совершается и освящение пасхальной пищи.



