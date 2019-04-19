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Великая суббота: католики и протестанты готовятся встретить Пасху

20.04.2019 16:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские католики и протестанты отмечают Великую субботу и готовятся встретить самый важный христианский праздник – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это день тишины, в который верующие молятся и размышляют о тайне Спасения. По традиции в этот день совершается и освящение пасхальной пищи.

Великая суббота: католики и протестанты готовятся встретить Пасху
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские католики и протестанты отмечают Великую субботу и готовятся встретить самый важный христианский праздник – Пасху, сообщили в...
 
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