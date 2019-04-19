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Седокова, Ланская и Кларк. Как выглядят знаменитости без макияжа?
Источник материала: СТВ
Новости мира. Пару недель назад мы собрали несколько примеров того, как известные женщины выглядят без макияжа. Поскольку эта тема показалась нам интересной, мы решили сделать вторую часть.
К счастью, почти все знаменитости хотя бы иногда публикуют свои фотографии без косметики. Впрочем, одна накладка всё же возникла – найти хороший снимок Ксении Ситник без макияжа не получилось, поэтому пришлось ограничиться относительно старым вариантом.
Фото. instagram.com/aliaksandrasasnovich.
Фото. instagram.com/alyonalanskaya.
Фото. instagram.com/alishermusic.
Фото. instagram.com/annasedokova.
Фото. instagram.com/dubtsova_official.
Фото. twitter.com/kseniasitnik. instagram.com/ksenia_sitnik.
Фото. instagram.com/xenia_sobchak.
Фото. instagram.com/emilia_clarke.
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Новости мира. Пару недель назад мы собрали несколько примеров того, как известные женщины выглядят без макияжа. Поскольку эта тема показалась нам интересной, мы...
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