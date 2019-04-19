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В Туркменистане по-прежнему выстраиваются очереди за хлебом

20.04.2019 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У магазинов Туркменистана по-прежнему выстраиваются очереди в ожидании завоза хлеба, сообщает Хроники Туркменистана.

Жители туркменских регионов также испытывают проблемы и с покупкой муки в государственных магазинах. Жители районов Байрамали, Гарагум, Йолотен, Сакар-чэге, Мургаб Марыйской области смогли купить норму муки за март месяц только в середине апреля. Норму за апрель, по словам продавцов, начнут выдавать не ранее июня, когда начнется уборка пшеницы нового урожая.

Норма в этом регионе составляет 5 килограммов муки отечественного производства на человека в месяц и стоит 1 манат ($0,29) за килограмм. В прошлом году в магазинах продавали по 6 килограммов на человека. По словам жителей, если в семье есть только маленькие дети, то этого количества хватает, если много подростков, то муку приходится докупать на рынках и в частных магазинах.


Цены на муку на базарах и в частных магазинах значительно выросли. Если в январе-феврале 50-килограммовый мешок муки стоил около $29-44 (100-150 манат), то сейчас его цена начинается от $61,49 (210 манат).

Ранее 27 марта, из-за давки в очереди за хлебом в городе Байрамали скончался пожилой мужчина 65-70 лет.

 
 
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У магазинов Туркменистана по-прежнему выстраиваются очереди в ожидании завоза хлеба, сообщает Хроники Туркменистана.
 
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