Однопартийцы экс-главы Перу погибли по пути на его похороны









РИА Новости , трагедия произошла в 4.00 утра (13.00 по бакинскому времени) в пятницу в районе Лимы. Автобус, который перевозил делегацию Американского народно-революционного альянса (APRA), на мосту столкнулся с ограждением, в результате чего пять человек вылетели из салона и упали с моста. Как передает, трагедия произошла в 4.00 утра (13.00 по бакинскому времени) в пятницу в районе Лимы. Автобус, который перевозил делегацию Американского народно-революционного альянса (APRA), на мосту столкнулся с ограждением, в результате чего пять человек вылетели из салона и упали с моста.





Всего автобус перевозил 54 пассажира.









Гарсия (президент в 1985-1990 и в 2006-2011 годах) скончался 17 апреля, покончив с собой. Экс-президента пытались задержать в его доме в престижном районе Лимы Мирафлорес по делу о коррупции. Министр внутренних дел Перу Карлос Моран сообщил журналистам, что утром в среду полиция пришла в дом к экс-президенту, он попросил дать ему время на звонок адвокату и ушел в комнату. Полиция вошла за ним и обнаружила Гарсию с ранением головы, после чего он был доставлен в больницу.





Медики сообщили, что он получил сквозное ранение головы. Гарсия перенес три остановки сердца. Как сообщает портал Utero, по решению его семьи почести погибшему как бывшему главе государства оказаны не будут.