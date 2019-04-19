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Однопартийцы экс-главы Перу погибли по пути на его похороны
Источник материала: Партизан
По меньшей мере шесть человек погибли и более 20 пострадали в результате аварии в Перу, все они были членами партии скончавшегося экс-президента Перу Алана Гарсии и ехали на его похороны.
Как передает
Всего автобус перевозил 54 пассажира.
Гарсия (президент в 1985-1990 и в 2006-2011 годах) скончался 17 апреля, покончив с собой. Экс-президента пытались задержать в его доме в престижном районе Лимы Мирафлорес по делу о коррупции. Министр внутренних дел Перу Карлос Моран сообщил журналистам, что утром в среду полиция пришла в дом к экс-президенту, он попросил дать ему время на звонок адвокату и ушел в комнату. Полиция вошла за ним и обнаружила Гарсию с ранением головы, после чего он был доставлен в больницу.
Медики сообщили, что он получил сквозное ранение головы. Гарсия перенес три остановки сердца. Как сообщает портал Utero, по решению его семьи почести погибшему как бывшему главе государства оказаны не будут.
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По меньшей мере шесть человек погибли и более 20 пострадали в результате аварии в Перу, все они были членами партии скончавшегося экс-президента Перу Алана Гарсии и...
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