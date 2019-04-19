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Однопартийцы экс-главы Перу погибли по пути на его похороны

20.04.2019 17:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По меньшей мере шесть человек погибли и более 20 пострадали в результате аварии в Перу, все они были членами партии скончавшегося экс-президента Перу Алана Гарсии и ехали на его похороны.



Как передает РИА Новости, трагедия произошла в 4.00 утра (13.00 по бакинскому времени) в пятницу в районе Лимы. Автобус, который перевозил делегацию Американского народно-революционного альянса (APRA), на мосту столкнулся с ограждением, в результате чего пять человек вылетели из салона и упали с моста.

Всего автобус перевозил 54 пассажира.


Гарсия (президент в 1985-1990 и в 2006-2011 годах) скончался 17 апреля, покончив с собой. Экс-президента пытались задержать в его доме в престижном районе Лимы Мирафлорес по делу о коррупции. Министр внутренних дел Перу Карлос Моран сообщил журналистам, что утром в среду полиция пришла в дом к экс-президенту, он попросил дать ему время на звонок адвокату и ушел в комнату. Полиция вошла за ним и обнаружила Гарсию с ранением головы, после чего он был доставлен в больницу.

Медики сообщили, что он получил сквозное ранение головы. Гарсия перенес три остановки сердца. Как сообщает портал Utero, по решению его семьи почести погибшему как бывшему главе государства оказаны не будут.

 
 
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По меньшей мере шесть человек погибли и более 20 пострадали в результате аварии в Перу, все они были членами партии скончавшегося экс-президента Перу Алана Гарсии и...
 
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