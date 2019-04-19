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В Рогачеве за строительные работы стоимостью 41$ выплатили 338,6 тысяч долларов

20.04.2019 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитетом госконтроля Гомельской области была проведена проверка использования ресурсов Всемирного банка на реализацию проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения.

В рамках реализации данного проекта в Гомельской области введено в эксплуатацию 4 объекта в Рогачевском и Речицком районах, использовано более 16 млн. долл. США заемных средств.

Проверка показала, что в результате ненадлежащего контроля со стороны одного из районных предприятий капитального строительства, являющегося заказчиком по реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства, подрядной организацией были допущены упущения при формировании стоимости таких объектов.

Общая сумма выявленных завышений стоимости реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения Гомельской области составила свыше 1 млн. руб.

Один из приведенных фактов поражает воображение. Так, при реконструкции сооружений водоснабжения г. Рогачева заказчиком была принята и оплачена стоимость работ по устройству подготовки из песчано-гравийной смеси под оголовки на подъездной дороге в объеме 2,4 куб. м, которая была оценена в 338,6 тыс. долларов вместо 41 доллара, как предусмотрено сметной документацией на строительство данного объекта. Получается, что стоимость данных работ была завышена более чем в 8 тысяч раз!


Отметим, что необоснованные затраты ложатся на бюджет, за счет средств которого осуществляется погашение займа Всемирного банка.



 
 
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Комитетом госконтроля Гомельской области была проведена проверка использования ресурсов Всемирного банка на реализацию проекта по развитию систем...
 
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