В Рогачеве за строительные работы стоимостью 41$ выплатили 338,6 тысяч долларов

В рамках реализации данного проекта в Гомельской области введено в эксплуатацию 4 объекта в Рогачевском и Речицком районах, использовано более 16 млн. долл. США заемных средств.





Проверка показала, что в результате ненадлежащего контроля со стороны одного из районных предприятий капитального строительства, являющегося заказчиком по реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства, подрядной организацией были допущены упущения при формировании стоимости таких объектов.





Общая сумма выявленных завышений стоимости реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения Гомельской области составила свыше 1 млн. руб.





Один из приведенных фактов поражает воображение. Так, при реконструкции сооружений водоснабжения г. Рогачева заказчиком была принята и оплачена стоимость работ по устройству подготовки из песчано-гравийной смеси под оголовки на подъездной дороге в объеме 2,4 куб. м, которая была оценена в 338,6 тыс. долларов вместо 41 доллара, как предусмотрено сметной документацией на строительство данного объекта. Получается, что стоимость данных работ была завышена более чем в 8 тысяч раз!









Отметим, что необоснованные затраты ложатся на бюджет, за счет средств которого осуществляется погашение займа Всемирного банка.







