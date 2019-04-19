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Туалет за миллион долларов открыли для простых горожан
Источник материала: Партизан
В Гомеле на набережной Сожа открылся туалет, который построили в конце 2018 года, передают
Белсат
Официально городской туалет стоимостью около 1 миллиона долларов открыли перед приездом в Гомель Александра Лукашенко и Петра Порошенко 25-26 октября прошлого года. После Форума регионов Украины и Беларуси, где встречались политики, “золотой” туалет закрыли якобы, чтобы достроить.
На днях стало известно, что самый дорогой туалет в Беларуси ввели в эксплуатацию и открыли для простых жителей.
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В Гомеле на набережной Сожа открылся туалет, который построили в конце 2018 года, передают “Сильные новости”.
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