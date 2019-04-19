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Представитель Дмитрия Быкова рассказала об улучшении состояния писателя

20.04.2019 17:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В состоянии здоровья писателя Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика. Об этом написала в фейсбуке представитель Быкова, основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова.



Жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова также сообщила об улучшении состояния писателя. «Положительная динамика. Слышит и реагирует», — написала она в фейсбуке. 

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов также рассказал о положительных изменениях в состоянии Быкова.

 
 
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В состоянии здоровья писателя Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика. Об этом написала в фейсбуке представитель Быкова, основатель лектория «Прямая...
 
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