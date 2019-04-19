|
Представитель Дмитрия Быкова рассказала об улучшении состояния писателя
Источник материала: Партизан
В состоянии здоровья писателя Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика. Об этом написала в фейсбуке представитель Быкова, основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова.
Жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова также сообщила об улучшении состояния писателя. «Положительная динамика. Слышит и реагирует», — написала она в фейсбуке.
Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов также рассказал о положительных изменениях в состоянии Быкова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В состоянии здоровья писателя Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика. Об этом написала в фейсбуке представитель Быкова, основатель лектория «Прямая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)