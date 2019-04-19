ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Три привода в милицию, представляете». Наш тяжелоатлет прошел путь от пьянок до европейского золота

20.04.2019 17:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

7 апреля Геннадий Лаптев стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике, с чем его поздравил президент страны: «Ты впервые вышел на помост взрослых соревнований континентального первенства и сразу же показал высочайший уровень». Сегодня 20-летний Лаптев герой, но все могло быть по-другому. В подростковые годы он употреблял наркотики, напивался и был частым гостем в милиции. За него вступался Вадим Девятовский, но парень все равно «косячил».

«Три привода в милицию, представляете». Наш тяжелоатлет прошел путь от пьянок до европейского золота
В руках у Геннадия — поздравительное письмо от главы государства Александра Лукашенко. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY
В интервью SPORT.TUT.BY Лаптев поведал, как вопреки обстоятельствам и дурному влиянию перестал прожигать жизнь.

«После первого привода в милицию за меня поручились мэр Новополоцка и Девятовский»

— Под постом с новостью о победе на чемпионате Европы у тебя в соцсетях интересная переписка. «Не зря в лесу в детстве качались», — написал один из твоих друзей. Твой ответ: «Да, турнички там, пакеты целлофановые брали вместо лямок». Объясни.

— Это неудачная шутка! Но я поясню. Все мои друзья в школьные годы были из неблагополучных семей. Мы нюхали клей…

Я ненадолго прервусь, ладно? Мне хочется быть с вами откровенным, а не выставлять себя во всем белом, как высокородного чемпиона. В подростковые годы я делал много плохих вещей и хочу рассказать, как не стал пьяницей или наркоманом, хотя был на грани. Один из моих друзей детства загремел в тюрьму из-за наркотиков. Наркотики — фу, дешевые эффекты, зло! К счастью, я выкарабкался, нашел путь к нормальной жизни. Мне помог спорт.

Отец с матерью разошлись, когда я был маленьким. Не очень хорошее начало, да? Мы с сестрой остались с мамой. Жили в малосемейке: двадцать квадратных метров на троих. Мама тащила нас, много трудилась, чтобы прокормить. С отцом я старался поддерживать связь, а он обычно находился далеко от нас. Был строителем, разъезжал по стране в поисках работы. С ним общался чаще, чем с матерью. Отец был непререкаемым авторитетом для меня. Научил меня готовить мясо на огне, управлять ножом (папа был из военных) и тому подобное.

В 2010 году папа занимался объектом где-то под Минском. Утонул… Это случилось в его день рождения. После работы вместе с мужиками пошел на озеро, и, видать, судороги схватили — все, нет отца. Не сразу понял, что произошло. Два следующих дня прошли в слезах. Мне было чуть больше десяти лет.

При жизни отца всегда думал о том, как бы мне не влетело от него за какой-нибудь проступок. Он же мог по шапке дать! С его уходом и контроля надо мной не стало. Мать не могла со мной совладать. Наверное, до девятого класса, когда за мной уже было несколько залетов, мы с ней толком не разговаривали — просто жили вместе. Даже сейчас у меня нет ответа, почему так сложилось. Будь возможность повернуть время вспять, каждый день разговаривал бы с матерью и помогал бы ей.

— Когда тема с пакетом и клеем была актуальна?

— В шестом или седьмом классе. Не знаю, сколько это продолжалось. Может, полгода. Может, год.

— С к ой частотой? Это случалось в любой свободный вечер?

— Можно и так сказать.

Затем у меня появились проблемы другого характера. Хм, сколько же? Три привода в милицию, представляете! В первый раз, когда учился в восьмом классе, причем не в школе, а в Новополоцком училище олимпийского резерва! Меня доставили в милицию в состоянии алкогольного опьянения. С друзьями отмечали чей-то день рождения, я выпил пива. После пошли гулять, а ведь я был в абсолютно неадекватном состоянии! Кто-то вызвал милицию, и меня забрали.


Фото: instagram.com/gennady_laptev

— А что училище? Тебя выгнали?

— После первого привода — нет. Я стал первым в училище, кто вляпался в подобную историю: таких там попросту не держат! За меня поручились мэр города и Вадим Девятовский (депутат Палаты представителей и глава Белорусской федерации легкой атлетики. Он родом из Новополоцка, как и Геннадий. — Прим.ред.).

— Девятовский тоже?

— Да. Звонил мне, старался оказать положительное влияние. На тот момент, к сожалению, я этого не ценил. Ровно через год меня отчислили, так как снова попался пьяным… Вместе с тем последовало увольнение из училища моего первого тренера Александра Фурса. Стыдно. Стыдно и перед Девятовским. В последние годы мы с ним виделись мимолетом несколько раз. Теряюсь в догадках, узнал ли он меня. Мне очень стыдно, правда. Он поручился за меня, а я будто плюнул ему в лицо.

— Твои друзья «по интересам» были из спорта?

— Нет, все — просто ребята с улицы Ктатарова в Новополоцке. Не самый нарядный район — общаги, общаги.

— Новополоцкое училище находится за чертой города, в поселке Боровуха. Твой переезд туда не сделал тебя примерным учащимся, так?

— Туда меня заселили чуть ли не силой, чтобы отдалить от друзей. «Закрыли» после первого привода, поставили на режим. Чтобы вы понимали, с двухразовыми тренировками и учебой у меня оставалось лишь два свободных часа в день. А отбой — это когда выключают электричество в общежитии: ты точно ляжешь спать!

Забавно и то, что я продолжал тренироваться в зале, который располагался рядом с родительским домом. Ежедневно дважды проезжал рядом с домом, но не мог зайти — не разрешали. Смотрел на дом в окошко автобуса и ехал обратно в училище, где совершенно точно не хотел находиться. И ведь как устроен человек? Если он захочет сделать по-своему, он же найдет способ, верно?

— Как ты оказался в милиции во второй раз?

— Снова праздновали чей-то день рождения, на этот раз выпил немного пива. Нашей компании оказалось мало, и мы зашли в магазин, где нас взяли с поличным. Там был участковый милиционер, и, конечно, он нас узнал, учуял запах.

Третий привод в милицию — это по глупости. Мне не было шестнадцати лет, и после 23.00 меня, не находившегося в сопровождении подростка, задержали на улице.

— Какой из трех приводов самый обидный?

— Второй. Первый — понятно, по делу. А во второй раз — случайная встреча с участковым, отчисление… Я был без тормозов. Не думал о том, что кого-то подставляю и что делаю больно родным.

— Считается, чтобы дети шатались бы на улице, лучше занять их делом — допустим, отдать в спорт.

— Это не так работает, и детям нужен контроль родителей. Но не такой — отзвонись, куда идешь и что делаешь. Родителям следует правильно задать направление, чтобы дети не попали в плохую компанию и не занимались чернухой.

Я потерял отца, не ценил общение с матерью и, увы, всему научился на улице.

— Чему же?

— Тому, что за ошибки приходится расплачиваться.


«Первое время скалился в разговоре с Арямновым, дерзил ему. Не выдерживал и посылал на три буквы»

— Что было после отчисления из училища олимпийского резерва?

— Перестал тренироваться, так как энтузиазм быстро иссяк. Год провел в школе — девятый класс. Пока не выпустился, то есть почти год, курил спайс. Полное дно! Каждые выходные у меня был алкоголь, курительные смеси… Страшно вспоминать.

— Где ты находил деньги и наркотики?

— Хороший вопрос. Не помню, откуда у меня постоянно были деньги, но они откуда-то брались. Я был в такой компании: не у меня, так у кого-то другого нашлись бы…

После школы пошел в политехнический колледж в Новополоцке на сварщика. Посмотрел на таких же ребят, как я, на преподавателей, а это пьющие люди! Не все, но многие. Какие перспективы? Захотел вернуться в спорт. Соскучился. Причем имел в виду не спорт высших достижений, а физкультуру.

Пришел в зал, где работал мой первый тренер. Вскоре стал заниматься у Сергея Викторовича Тихоненко, моего нынешнего наставника. За два месяца превзошел результат, с которым уходил из спорта. Через четыре месяца стал вторым на Кубке Беларуси среди мужчин и выполнил норматив на звание мастера спорта. Снова стал представлять из себя что-то. По юниором шел первым номером, по мужчинам — вторым.

— Другими словами, национальная сборная не могла игнорировать тебя?

— Да, с Евгеньевичем постоянно виделись (речь про Виктора Шершукова, главного тренера команды. — Прим.ред.). Он тоже новополоцкий. Часто приезжал к нам, напутствовал, а иной раз спонсорскую денюжку «тыкал».

Когда я выиграл все внутренние старты, он сказал: «Через месяц приезжай на сбор!» Поехал, но еще не видел себя на чемпионатах Европы и мира, не думал о победах. Для меня имело значение вернуться к нормальному образу жизни. Спорт помогал стать собранным и дисциплинированным.

Евгеньевич любит рассказывать про наших легенд тяжелой атлетики: про Александра Курловича, двукратного олимпийского чемпиона, и как он ездил с ним на Олимпиаду. Мне нравится слушать. Проникся любовью к спорту, стал интересоваться успехами других тяжелоатлетов.


Фото: weightlifting.by

— Ты, Андрей Арямнов — самые известные примеры «залетных» чемпионов в сборной. Почему в вашем виде спорта много таких?

— «Залетные», но с сильным характером. Слабохарактерные в спорте не протянут долго.

— Может, дело в выборке? У вас неаристократичный и неденежный вид спорта, и приходят в него часто из неблагополучных семей, что подтверждает твой случай.

— Согласен. Раньше в некоторых областях страны залы были в ужасном состоянии: дырявые помосты, старые штанги, которые не гнутся. Неудивительно, что контингент такой. Но ситуация меняется к лучшему. Появляются новые залы — здорово, а национальная команда передает в регионы старый инвентарь.

— Арямнов — авторитет для тебя?

— Я ни на кого не равняюсь, не строю себе кумиров. Уважаю людей за поступки. Евгеньевича уважаю, Арямнова тоже — за камбэк на чемпионате Европы (выиграл серебро, хотя пять лет не приносил медалей. — Прим.ред.). Приятно, что за почти год, что он с нами, в команде, сильно изменился.

Честно говоря, первое время я скалился в разговоре с Андреем, дерзил ему. А все потому, что он был невыносим: то и дело перечислял свои регалии! Все это дела давно минувших дней! Сейчас доказывай, а?! Еще Андрей лез с советами. Я не выдерживал и посылал его на три буквы. А больше всех комментарии Арямнова бесили Эдуарда Зезюлина.

Сейчас все по-другому! Андрей перестал звездиться. В нашей компании он будто дед и шутит классно!

— По прилету из Батуми, где проходил чемпионат Европы, Арямнов лестно высказался о Евгениии Тихонцове и тебе. Будто тебе нужно переходить в другую весовую категорию и что на следующем континентальном первенстве ты снова возьмешь золото.

— Приятно! Наши с Андреем взаимоотношения развиваются, посмотрим. После поздравления президента в мой адрес Андрей прикалывался. «Видно, что человек получил письмо от президента!» — отреагировал он, когда я вышел к команде не в спортивном костюме, а в чем-то своем.

В субботу, 20 апреля, пойдем с Андреем на съемки шоу «Макаенка, 9». Обрадовался, что идем именно с Андреем. Писал ему, но ответа не получил. Наверное, он ушел в запой, ха-ха! 17 апреля у Андрея был день рождения. Будет хорошо, если к субботе он очнется! Шучу! Так мог поступить Арямнов, которого мы знали раньше. Не стоит на него наговаривать.

«Иногда дрались с ребятами из других городов. Собрать по десять человек, чтобы вылететь „стенка на стенку“, — вообще не проблема»

— Когда ты занялся спортом?

— Много видов перепробовал, прежде чем стать штангистом: плавание, метание молота, тайский бокс, джиу-джитсу, дзюдо, пожарно-спасательный спорт, рукопашный бой. В тяжелой атлетике, куда я пришел в 2009 году, сразу пошло-поехало, остался. У меня был такой запас в результате, что мог месяцами не ходить на тренировки! Пил, курил, нюхал клей, а потом приходил за две недели до чемпионата страны и в своем возрасте побеждал с рекордами, которые до сих пор не побиты. Не осознавал, как много может дать мне спорт, если буду вести здоровый образ жизни и работать над собой. Есть сила — ну и хорошо!

Знаете, что такое ОПГ?

— Ты сейчас про бойцов сродни тем, которых называют футбольными хулиганами?

— Да, но нас не приписывали к «Нафтану» или какому-нибудь другому клубу. Ребята зачастую не ходили на футбол, только если фанаты просили: «Ну придите! Вы же хулиганы! Можете вступиться?». В основном мы не дрались, а тренировались в поле. Имелся какой-то инвентарь. Время от времени устраивали «забилы».

— С кем?

— С такими же как мы, только из Полоцка. Всего в Полоцке и Новополоцке около четырех таких групп. Иногда дрались с ребятами из других городов: Минска, Витебска, а то и вовсе из агрогородка или деревни. Собрать по десять человек с каждой стороны, чтобы вылететь «стенка на стенку», — вообще не проблема.

— Какой у тебя рекорд в схватках в поле?

— Недолго пробыл в этом движении. У меня была только одна «тема». Нас за пять минут скрутили. Я чуть было не потерял сознание! От изнеможения, потому что пять минут без передышки махать кулаками непросто. Мой соперник захватывал руки, удерживал. А как только удавалось освободиться, рука вылетала и по морде ему!

— Сколько тебе было?

— Пятнадцать или шестнадцать лет. В тот период стало срастаться с национальной командой по тяжелой атлетике. Надо было заканчивать с драками, ведь не только на «темах», но и на тренировках у нас люди ноги ломали.


— Расскажи, как ты сломал руку.

— На областных соревнованиях по тяжелой атлетике переоценил возможности. Приехал туда после чемпионата страны «по кадетам», который выиграл с рекордом, и полез на штангу, что была тяжелее рекорда на восемь килограммов. Вырвал, а в момент удержания случилось кручение штанги. Правую руку вывернуло, и кисть коснулась предплечья с внешней стороны. Штанга упала, и только тогда я увидел, что кисть болтается.

— На этот раз ты упал в обморок?

— Нет, но это был шок! В машине по дороге в больницу стал прикидывать, что это хорошо, что правую руку сломал.

— Почему?

— Чтобы в училище не писать. Терпеть не мог учебу, да и пребывание в училище было невыносимым… Год назад сдавал централизованное тестирование. По русскому языку и математике получил в районе десяти баллов, так что на физику решил даже не идти. Благодаря спорту мне все же помогли поступить в БГАТУ, факультет — «Технический сервис в АПК». Одну сессию уже сдал. Преподаватели помогают с учебой, дают нам, спортсменам, тот минимум, который обязательно нужно знать.

«С президентом встретимся в понедельник. Боюсь налажать»

— Ты здоров?

— К счастью, медицинские осмотры показывают, что это так.

— Ты трезвенник?

— Можно сказать, да. Сорок градусов и выше — все это я не пью. Могу лишь в составе коктейля, но чаще — пиво, когда зову друзей в бар отметить какой-то успех в спорте. Такие вечера заканчиваются вызовом такси, а дома сразу ложусь спать.

— Водишь авто?

— Нет, но очень хочу. Учусь в автошколе вместе с Тихонцовым и Зезюлиным. Вот-вот пойдут призовые, зарплата повыше — и сразу машину куплю.

— Ты пытался загладить вину перед своим первым тренером? Его уволили из училища из-за твоих пьянок.

— Я заглаживаю вину, когда побеждаю. Намерен продолжать побеждать. Мой первый тренер за это что-то получает, так что я стараюсь и для него. Мы постоянно созваниваемся. Бывает, что звоню ему, а не действующему тренеру. Скидываю ему видео своих попыток. Он что-то советует, подсказывает.

— А с матерью ладишь?

— Все отлично! После возрващения из Батуми поехал в Новополоцк. Навестил маму. Оставил у нее с десяток букетов, гостинцы, привезенные из Грузии, специи. Ей очень понравились именно специи. «Самое лучшее, что мог купить», — сказала. Сестре вино хорошее привез. Пару дней прошло, а потом мама спросила: «Опять уезжаешь?» — «Опять».

Большую часть времени провожу в Минске. Живу у девушки. Она из Могилева. Учится в лингвистическом университете. Договорились, что когда получу права, она поможет подтянуть мой английский.


Геннадий с Виктором Шершуковым, главным тренером сборной Беларуси по тяжелой атлетике. Фото: weightlifting.by

— У тебя на теле много татуировок: волк на шее, волки на животе, рукав на левой руке с реальной девушкой-незнакомкой из Instagram на плече, выдуманная девушка с рогами на бедре. Что дальше?

— Есть идея набить рукав, где была бы проиллюстрирована вся моя жизнь — от периода самоуничтожения, когда были наркотики, бухло, милиция и девочки, до ярких моментов в спорте вместе с целями, к которым я стремлюсь. Может, Евгеньича набью. Он ведь тоже легенда! Учит нас жизни, как вести себя с людьми. Часто повторяет «Не суетитесь под клиента», что значит — не надо лишних движений. Мол, вы еще многого добьетесь, станете мировыми звездами, а пока — «не суетитесь»!

— Из-за нарушений антидопинговых правил в прошлом у Беларуси на Игры в Токио пока есть по одной лицензиции для мужчин и женщин. Напрягает?

— Имеем то, что имеем. Ситуация не требует пояснений. Говоря о себе, я даже не думаю, чтобы вести подготовку к Токио-2020. Нужно менять весовую категорию, набирать кондиции. Форсировать подготовку не стоит. Хочется, чтобы на Олимпиаде нас представил молодой спортсмен. Например, Тихонцов (как и Геннадий, на чемпионате Европы в Батуми выиграл золото. — Прим.ред.).

— Почему он?

— Он дерзкий! Поднимать 400 кг (178 в рывке и 222 в толчке) в двадцать лет — это реально наглеж! Пока на Олимпиаде его главными соперниками видятся иранец Сохраб Моради и китаец Тао Цян. Не знаю, как Женя будет их выигрывать, но, если победит, готов целовать ему ноги!

Нам обязательно нужна медаль, которая позволила бы поднять всю страну на уши. Тихонцов — лидер нашей юниорской сборной, а вскоре, думаю, станет и вожаком старшей команды. Пугает лишь его нестабильность. Бывало, поднимал раз через раз. Но ничего, добавит.

— С победой на ЧЕ тебя поздравил президент. Представлял ли ты свою встречу с ним?

— Мы встретимся в понедельник. Боюсь налажать. Бывает, во время телеинтервью начинаю заикаться, а тут — визит к президенту!

— Что наденешь?

— Думаю.

— Будешь прятать татуировку на шее, остановив выбор на водолазке, например?

— Сразу нет! Когда я начал выигрывать по юниорам, стал интересен телевизионщикам и министрам. Так вот тренер постоянно твердил, имея в виду тату на шее: «Гена-Гена, надень что-нибудь! Не дай Бог министр увидит! Он у нас такой человек, что может и наругать!» После победы на чемпионате Европы меня показали по всем телеканалам, так что нет больше смысла прятать татуировки. Я такой, какой есть. Не думаю, что взрослый человек будет осуждать меня за тутуировки. Так-то я ничего плохого не делаю.

Хотелось бы под встречу с президентом купить деловой костюм и выглядеть мужчиной, а то устал я от спортивки. Наш спортивный костюм голубого… василького цвета я бы сжег, дай мне волю! Знаю, что белая олимпийская форма под Рио-2016 ничего такой получилась. А моя мечта — это черный спортивный костюм сборной Беларуси! Черный смотрится солидно.

— Что скажешь президенту?

— Если мне дадут слово, то просто выпаду в осадок. Что говорить? Работаем дальше. Постараемся выиграть Олимпиаду. Или просто «спасибо»! Спасибо за все, что делается для спорта в стране. Мои друзья сегодня — парни, с которыми в юношестве я ходил драться «стенка на стенку». Так вот они ушли с улицы в залы. Здорово, что в Новополоцке таких мест становится все больше и больше. Ребятам есть где выплеснуть энергию.

— А что насчет малолеток с проблемами? Какое сообщение считаешь важным донести до них?

— Чтобы не сбиться с пути, хорошо бы найти дело, которое ты любишь: рисовать или снимать блог на YouTube. Начнет получаться — дурное само улетучится. А уж если имеется зависимость, то без профессиональной помощи никуда. Не нужно бояться попросить о помощи. Это первый шаг.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 апреля Геннадий Лаптев стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике, с чем его поздравил президент страны: «Ты впервые вышел на помост взрослых соревнований...
 
Новости дня
Новости разные
 
"На выполнение заказа уходит почти три месяца": КХЛ объяснила ошибку в датах на лентах с медалями, врученными ЦСКА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика