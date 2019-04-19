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"На выполнение заказа уходит почти три месяца": КХЛ объяснила ошибку в датах на лентах с медалями, врученными ЦСКА

20.04.2019 17:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КХЛ объяснила природу ошибки с датами сезона на лентах золотых медалей, которые вручены хоккеистам московского ЦСКА, выигравшим Кубок Гагарина.

Во время церемонии награждения выяснилось, что у некоторых медалей за победу в КХЛ, врученных армейским игрокам, на лентах напечатаны даты сезона-2017/18, а не 2018/19, как положено. 

"Награды КХЛ сезона-2018/2019 выполнены ювелирной студией Владимира Майзеля, которая у субподрядчика заказывает ленты. В результате технической ошибки на производстве на одну сторону двухсторонней ленты субподрядчик ошибочно нанес годы прошлого сезона. Изготовление одной медали занимает более восьми часов, поэтому на выполнение всего заказа уходит почти три месяца. Ошибка была обнаружена при получении, однако в связи с долгим сроком производства произвести замену не успели. В ближайшее время ленты будут заменены", — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ, оказавшемся в распоряжении РИА "Новости".

 
 
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КХЛ объяснила природу ошибки с датами сезона на лентах золотых медалей, которые вручены хоккеистам московского ЦСКА, выигравшим Кубок Гагарина.
 
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