Романчук о перебранке послов: Слова бьют наотмашь, упреки перерастают в грызню

Фейсбуке экономист Ярослав Романчук. — «Слова бьют наотмашь. Обвинениями полнится информационное пространство. Упрёки перерастают в грызню. Начальники разных калибров оговаривают партнёров. Филиппики гремят над рынками товаров и услуг. «Конфликт белорусского руководства с российским набирает обороты, обрастает деталями и яркими воинственными красками. Эмоции берут верх над здравым смыслом, фактами и формулировками договоров», — пишет в своемэкономист Ярослав Романчук. — «Слова бьют наотмашь. Обвинениями полнится информационное пространство. Упрёки перерастают в грызню. Начальники разных калибров оговаривают партнёров. Филиппики гремят над рынками товаров и услуг.





Складывается впечатление, что стороны после продолжительной кулуарной валтузни перешли в стадию информационной войны.





Беларусь: «Вы нам ущерб нанести своим налоговым манёвром. Компенсируйте – мы же братья и союзники».





Россия: «Налоги – наше внутреннее дело. Хотите к нам вовнутрь? Пожалуйста. Вот Союзный договор. Давайте сливаться».





Беларусь: «Продавайте нам нефтепродукты. Мы же в таможенном союзе, в режиме равенства прав всех стран».









Россия: «Так вы не мухлюйте с экспортом нефтепродуктов. Это же уклонение от уплаты налогов в наш бюджет».





Беларусь: «Ваша нефть почему-то стала некачественной. Засоряет наши трубы и сети. Прохудились они. Пора на ремонт их остановить. Да, и ещё мы на 23% повышаем тариф за прокачку нефти по нашей территории».





Россия: «Нефть как нефть. Качественная, да ещё для вас со скидкой. Не хотите 18 млн. тонн и 6 млн. тонн перетаможки – можем сократить поставки. И мы знаем техническое состояние вашей трубы. Незачем прекращать её работу. Что касается повышения тарифа на перекачку, то согласно договора, вы должны это обосновать. В представленных вами аргументах обоснования нет».





Беларусь: «Мы достраивает вашу БелАЭС. Дорого получается. Пересмотрите условия кредитования и обслуживания долга, впустите нас на ваш рынок электроэнергии, мы же в таможенном союзе».





Россия: «Мы уже и так «скостили» цену. Возможностей подвинуться по кредиту и ценам нет. На нашем рынке электроэнергии хватает. Ваша не нужна. Чем вы думали, когда начитали строить АЭС?»





Беларусь: «Вы обязались признавать наши ветсертификаты и другие документы. А сейчас ставите нам палки в колёса. Не нарушайте договорённости».





Россия: «Ваши ветсертификаты – фейки. Легализация запрещённой к ввозу в нашу страну продукции из третьих стран. Вы их «рисуете», прикрывая серые схемы. Мы требует не признавать ваши сертификаты».





Беларусь: «Посмотрите на свои рынки. У вас сплошные подделки, контрафактная и «левая» продукция, опасная для здоровья. А вы наше продовольствие блокируете? Даже провести через вашу страну в Казахстан или Кыргызстан запрещаете. Просто ваши чиновники грубо «крышуют» свои бизнес, блокируя конкурентов в лице белорусских производителей».





Россия: «Так вы же «левые» схемы реализуете. Грузовики не доезжают до места назначения, а разгружаются по дороге, в России».





Беларусь: «Прокредитуйте нас, пожалуйста. Только не задирайте проценты, а то вы своим союзникам и братьям даёте более дорогие кредиты, чем нам даёт МВФ».





Россия: «Так мы же вам дали кредитов под $7 млрд. Не нравятся условия – берите в других местах».





Беларусь: «Вы вот обвиняете нас в том, что мы иждивенцы и нахлебники. Чушь. Мы вам продаём товары даже ниже себестоимости. Мы же братья, союзники, а в ваших глазах – только калькулятор. Мы с вас даже на военные базы не берём платы».





Россия: «Наши расчёты показывают, что интеграционный грант России для Беларуси составляет $100 – 120 млрд. Разве этого мало, чтобы рассчитывать на вашу лояльность?»





Беларусь: «Мы против ваших запретов на наши с/х товары на вашем рынке. Мы должны были согласовывать с нами подобные запретительные меры. Сами ввели, ваши компании организуют схемы поставки санкционки, а мы крайние? Почему должны страдать наши производители?»





Россия: «Мы же показываем вам на фактах и документах, ловим за руку. Мы просим, покажите ваши мощности, земли и места, где вы-де выращиваете и производите то, что нам продаёте. Не показываете – значит, жульничаете».





Подобная перебранка идёт по газу и условиям его поставки, по промышленным товарам и стране их происхождения, по правилам локализации, кредитования, участия в тендерах, конкурсах и госзакупках.





Нет общей позиции по налогообложению и торговле табачными изделиями, по правилам доступа товаров на рынки друг друга (квоты, ассортиментные списки, специмпортёры и т.д.).









Кремль и особенно военные и люди в погонах скрипят зубами, мол, что это за союзник, который с нами не воюет, не поддерживает нашу позицию по Грузии и Украине.





Белорусские власти дают отпор: «Вы же с нами свою политику и действия в отношении этих стран не согласовывали, наше мнение не спрашивали и не учитывали.





Ни в одном международном договоре между нами не написано, что мы должны беспрекословно следовать вашим внешнеполитическим курсом. У нас есть свои национальные интересы.





Эмоционального напряжения и нервозности добавляет переход на личности в отношениях «Посол России в Беларуси Михаил Бабич – МИД РБ/Лукашенко».





Буквально накануне Послания-2019 правительство России передало белорусским партнёрам свои предложения по углублению интеграции. Ни Лукашенко в своём послании, ни правительство РБ никак не отреагировали на это предложение. Более того, белорусская сторона ответила, что также передала руководству России свои предложения.





Градус напряжения в белорусско-российских отношениях растёт чуть ли не каждый день. Несмотря на многочисленные встречи на разном уровне, проблемы не решаются, а множатся и усугубляются.





Уполномоченные лица закусили удила. В своих придирках и абсурдности отдельные российские полисимейкеры пошли так далеко, что вывески на белорусском языке начали интерпретировать, как наезд на русский язык.





Загазованности в отношения добавляют те «божьи одуванчики», которые в пылу советской ностальгии кричат на разных шоу: «Мы ж братья, один народ. У нас одна история. Какие могут между нами быть споры по поводу денег? Как себе – так и нам». Ка бы в пику этим товарищам во время Послания заговорили о белорусской государственности, которой более тысяча лет, с корнями в Полоцком княжестве.





Между руководителями стран – острый кризис доверия. Не видно политической воли пойти навстречу друг другу. Нет ни одного суда, которому бы доверяли руководители РБ и РФ. Они сами их «приручили», и знают цену их приговорам и решениям.





Нет ни одной лаборатории, которая бы имела непререкаемый кредит доверия обеих сторон. Таков итог более чем 25 лет интеграционных отношений между Беларусью и Россией. Пока молчат генералы.





Пока не дошли до обсуждения членства Беларуси в ОДКБ, но в воздухе витает вопрос размещения военной базы России в Беларуси, на фоне декларируемой необходимости дать отпор «агрессивному НАТО».





Совсем плохо может стать очень быстро. У белорусских властей нет не только exit strategy в отношении проектов «Союзное государство» и «ЕАЭС». У них нет ничего внятного относительно диверсификации экономики, открытия новых рынков и снижения уровня уязвимости от шоков/действий со стороны России.





Про окопы мы давно слышали, но при высокомерном игнорировании общества белорусские власти едва ли могут рассчитывать увидеть там сотни тысяч пассионарных граждан.





Пора всем полиси и дисижнмейкерам глубоко вдохнуть, посчитать до двадцати, снять напряжение и начать думать, прежде чем бросаться в омут торговой, энергетической, информационной войны.





Последствия для Беларуси, а не только для Лукашенко, могут быть крайне неприятными. Если даже США официально доказали, что Россия вмешивалась в выборы Америки, помогала Трампу, то легко себе представить, что может быть у Беларуси, которая под руководством Лукашенко четверть века развивалась с сильным креном в сторону восточного соседа».