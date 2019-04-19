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Боксерша не может вернуться в Иран из-за боя в шортах
Источник материала: Партизан
К тому же спортсменку тренировал мужчина, который не находится с ней в родственных связях. Теперь ее грозят арестовать.
Иранская боксерша Садаф Хадем, которая стала первой женщиной из своей страны, выступившей на официальных соревнованиях по боксу, отказалась возвращаться из Франции, где проходил бой, в Иран из-за выданного ордера на ее арест. Об этом сообщает
24-летняя Хадем победила француженку Анну Шовен в любительском поединке в субботу.
На этой неделе она планировала вылететь в Тегеран со своим французско-иранским тренером.
Спортсменка заявила, что на родине ее обвинили в нарушении мусульманского дресс-кода, так как на соревнованиях она выступала в майке и шортах.
Официальные лица Ирана пока не подтвердили наличие ордера на арест Хадем.
"Я боролась на легальном матче во Франции. Но так как я была в шортах и футболке, что совершенно нормально для всего мира, я нарушила правила моей страны", - сказала она.
"Я была не в хиджабе, меня тренировал мужчина - некоторые люди плохо смотрят на это", - добавила Хадем.
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К тому же спортсменку тренировал мужчина, который не находится с ней в родственных связях. Теперь ее грозят арестовать.
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