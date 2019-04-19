Как встретить Пасху и что приготовить к столу









kp.by . Пасха – главное торжество для христиан. К нему католики готовились на протяжении Великого поста – он длился с 6 марта. Учение Костела обязывает каждого верующего хотя бы раз в год прийти на исповедь и принять причастие, пишет





Желательно сделать это как раз во время поста, чтобы встретить праздник Воскресения Христова с чистым сердцем.





В Великий Четверг начинается Святой пасхальный Тридуум. Ближайшие три дня католикам рекомендуется посещать богослужения в костеле. В Великий Четверг вспоминают Тайную Вечерю. Священник омывает ноги 12 мужчинам, как это делал Иисус со своими учениками – в знак любви и готовности служить другому.





Великая Пятница посвящена страданиям и смерти Иисуса на кресте. В этот день в костеле не поют, на службе не звучит орган, а священник не произносит благословение. Католики соблюдают строгий пост: можно поесть только один раз в день досыта и скромную пищу без мяса.

Великая Суббота – день тишины. В этот день молятся у гроба Иисуса Христа. Также в этот день в костелах благословляют пасхальные блюда – куличи, крашеные яйца, мясо.

Кульминация праздника – пасхальная вигилия, вечерняя месса в костеле, во время которой празднуют и прославляют Христово Воскресение. Она начинается зажжением большой восковой свечи-пасхала, а затем служится литургия, освящается вода и благословляются пасхальные блюда. А днем служба начинается с процессии со Святыми Дарами.

Готовим пасхальный стол

В белорусской традиции Пасху невозможно представить без стола с угощениями для всей семьи. У каждого блюда есть своя символика. Пасхальные блюда освящают в субботу днем или после вигилии поздно вечером. А за стол садятся уже в воскресенье.



Что же приготовить на Пасху?

Крашеные яйца – один из главных атрибутов Пасхи. Теперь яйца красят в разные цвета, расписывают их, но все же символом считается окрашенное в бурый или красный цвет яйцо. Это знак жизни и напоминание о том, как Мария Магдалена принесла римскому императору красное яйцо – свидетельство того, что Иисус невиновен, но прольет кровь за все человечество.

Куличи и сдобные булки – это тоже символ Христа, а также современная замена ветхозаветных пресноков, которыми отмечали Пасху.

Мясо – напоминание про пасхального ягненка из Ветхого Завета, который бы предвестником Иисуса Христа, искупившего грехи людей своей жертвой. Сегодня принято благословлять домашние колбасы, ветчину, сало.

Хрен и перец – символ библейских горьких трав. Также в пасхальную корзинку кладут соль.

Если есть домашний сыр или творог, их тоже можно поставить на стол.

Пряники и украшения в виде пасхального кролика больше свойственны западно-европейской традиции, у нас отдают предпочтение барашку.



Праздничный стол накрывают белой скатертью, украшают букетом из вербы или самшита. Можно заранее прорастить пшеницу или овес, чтобы на столе была свежая зелень – символ новой жизни. В центр стола ставится домашняя свеча-пасхал, зажженная на ночной службе в костеле, пасхальные блюда, яйца, хлеб, соль.

