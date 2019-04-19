ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как встретить Пасху и что приготовить к столу

20.04.2019 17:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В белорусской традиции Пасху невозможно представить без стола с угощениями для всей семьи.



Пасха – главное торжество для христиан. К нему католики готовились на протяжении Великого поста – он длился с 6 марта. Учение Костела обязывает каждого верующего хотя бы раз в год прийти на исповедь и принять причастие, пишет kp.by.

Желательно сделать это как раз во время поста, чтобы встретить праздник Воскресения Христова с чистым сердцем.

В Великий Четверг начинается Святой пасхальный Тридуум. Ближайшие три дня католикам рекомендуется посещать богослужения в костеле. В Великий Четверг вспоминают Тайную Вечерю. Священник омывает ноги 12 мужчинам, как это делал Иисус со своими учениками – в знак любви и готовности служить другому.

Великая Пятница посвящена страданиям и смерти Иисуса на кресте. В этот день в костеле не поют, на службе не звучит орган, а священник не произносит благословение. Католики соблюдают строгий пост: можно поесть только один раз в день досыта и скромную пищу без мяса.

Великая Суббота – день тишины. В этот день молятся у гроба Иисуса Христа. Также в этот день в костелах благословляют пасхальные блюда – куличи, крашеные яйца, мясо.

Кульминация праздника – пасхальная вигилия, вечерняя месса в костеле, во время которой празднуют и прославляют Христово Воскресение. Она начинается зажжением большой восковой свечи-пасхала, а затем служится литургия, освящается вода и благословляются пасхальные блюда. А днем служба начинается с процессии со Святыми Дарами.

Готовим пасхальный стол


В белорусской традиции Пасху невозможно представить без стола с угощениями для всей семьи. У каждого блюда есть своя символика. Пасхальные блюда освящают в субботу днем или после вигилии поздно вечером. А за стол садятся уже в воскресенье.

Что же приготовить на Пасху?

Крашеные яйца – один из главных атрибутов Пасхи. Теперь яйца красят в разные цвета, расписывают их, но все же символом считается окрашенное в бурый или красный цвет яйцо. Это знак жизни и напоминание о том, как Мария Магдалена принесла римскому императору красное яйцо – свидетельство того, что Иисус невиновен, но прольет кровь за все человечество.

Куличи и сдобные булки – это тоже символ Христа, а также современная замена ветхозаветных пресноков, которыми отмечали Пасху.

Мясо – напоминание про пасхального ягненка из Ветхого Завета, который бы предвестником Иисуса Христа, искупившего грехи людей своей жертвой. Сегодня принято благословлять домашние колбасы, ветчину, сало.

Хрен и перец – символ библейских горьких трав. Также в пасхальную корзинку кладут соль.

Если есть домашний сыр или творог, их тоже можно поставить на стол.

Пряники и украшения в виде пасхального кролика больше свойственны западно-европейской традиции, у нас отдают предпочтение барашку.


Праздничный стол накрывают белой скатертью, украшают букетом из вербы или самшита. Можно заранее прорастить пшеницу или овес, чтобы на столе была свежая зелень – символ новой жизни. В центр стола ставится домашняя свеча-пасхал, зажженная на ночной службе в костеле, пасхальные блюда, яйца, хлеб, соль.

В религиозных семьях принято, чтобы за пасхальным столом собиралась вся семья. Отец или самый старший член семьи читают молитву, благословляют стол освященной водой. И приветствуют друг друга: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!». Обед начинают с пасхального яйца, а за столом детям объясняют, в чем смысл этого праздника.

ДАРИМ ПОДАРКИ НА ПАСХУ

Самое дорогое и ценное, что можно подарить на Пасху – это свою любовь, заботу и внимание. Этот праздник – повод побыть с семьей, уделить время самым близким.

В качестве подарков обычно выступают все те же символы Пасхи. Это яйца-писанки, булки и пироги собственного приготовления, сувениры в виде барашков, кроликов, цыплят, пряники, пасхальные венки из лозы, украшенные лентами, цветами и разноцветными яйцами. Дальним родственникам и друзьям можно посылать открытки с теплыми словами и поздравлениями. Словом, в качестве подарка на Пасху подходит все, что позволяет поделиться добротой и любовью, как и завещал Иисус.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской традиции Пасху невозможно представить без стола с угощениями для всей семьи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Республиканский субботник-2019. Строящийся корпус больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика