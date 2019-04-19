Брестчане опять готовят митинги против аккумуляторного завода

«Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк. Четыре заявки поданы на проведение митинга на стадионе в Тельмах на 5, 12, 19 и 26 мая и одна заявка на 1 мая – в парк воинов-интернационалистов. Все они поданы не по разрешительному, а по заявительному принципу. 19 апреля поданы заявки на митинги против завода АКБ. Об этом сообщилправозащитник Роман Кисляк. Четыре заявки поданы на проведение митинга на стадионе в Тельмах на 5, 12, 19 и 26 мая и одна заявка на 1 мая – в парк воинов-интернационалистов. Все они поданы не по разрешительному, а по заявительному принципу.





«Мы продолжим подавать заявки на митинги, несмотря на запреты. Своей такой политикой власти раскрывают свое отношение к правам человека вообще и к праву граждан на мирные собрания в частности», – прокомментировал правозащитник.







