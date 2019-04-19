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Брестчане опять готовят митинги против аккумуляторного завода

20.04.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под мероприятие выбраны стадион в деревне Тельмы Брестского района и парк воинов-интернационалистов в Бресте.

19 апреля поданы заявки на митинги против завода АКБ. Об этом сообщил «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк. Четыре заявки поданы на проведение митинга на стадионе в Тельмах на 5, 12, 19 и 26 мая и одна заявка на 1 мая – в парк воинов-интернационалистов. Все они поданы не по разрешительному, а по заявительному принципу.

«Мы продолжим подавать заявки на митинги, несмотря на запреты. Своей такой политикой власти раскрывают свое отношение к правам человека вообще и к праву граждан на мирные собрания в частности», – прокомментировал правозащитник.


Заявки на проведение митинга в деревне Тельмы активисты уже подавали, но Брестский райисполком сообщил, что они опоздали и место будет занято. Вместо митинга «Брест против свинца» на стадионе прошло спортивное мероприятие для детей.

 
Теги: Брест
 
 
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Под мероприятие выбраны стадион в деревне Тельмы Брестского района и парк воинов-интернационалистов в Бресте.
 
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