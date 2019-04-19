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Брестчане опять готовят митинги против аккумуляторного завода
Источник материала: Партизан
Под мероприятие выбраны стадион в деревне Тельмы Брестского района и парк воинов-интернационалистов в Бресте.
19 апреля поданы заявки на митинги против завода АКБ. Об этом сообщил
«Мы продолжим подавать заявки на митинги, несмотря на запреты. Своей такой политикой власти раскрывают свое отношение к правам человека вообще и к праву граждан на мирные собрания в частности», – прокомментировал правозащитник.
Заявки на проведение митинга в деревне Тельмы активисты уже подавали, но Брестский райисполком сообщил, что они опоздали и место будет занято. Вместо митинга «Брест против свинца» на стадионе прошло спортивное мероприятие для детей.
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Под мероприятие выбраны стадион в деревне Тельмы Брестского района и парк воинов-интернационалистов в Бресте.
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