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С 21 апреля в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
Источник материала: Партизан
С 21 апреля в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо.
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В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 21 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 52 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 63 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки, ДТ — 1 рубль 63 копейки.
— По состоянию на 19 апреля с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 5,2%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья, — проинформировали в «Белнефтехиме».
В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз, в основном увеличивались на копейку. В «Белнефтехиме» это объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».
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С 21 апреля в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо.
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