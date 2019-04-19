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С 21 апреля в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

20.04.2019 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 21 апреля в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо.



Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 21 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 52 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 63 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки, ДТ — 1 рубль 63 копейки.

— По состоянию на 19 апреля с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 5,2%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья, — проинформировали в «Белнефтехиме».


В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз, в основном увеличивались на копейку. В «Белнефтехиме» это объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

 
 
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С 21 апреля в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо.
 
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